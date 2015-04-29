به گزارش خبرنگار مهر، مرحله سوم مزایده سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس درحالی بعدازظهر امروز چهارشنبه برگزار شد که طبق اعلام میرعلی اشرف پوریحسینی رئیس سازمان خصوصیسازی ۳ خریدار برای سهام پرسپولیس و یک خریدار برای سهام باشگاه استقلال در این مزایده شرکت کردند.
البته خریدار باشگاه استقلال که یک شرکت بود، سپرده ودیعه خود را به موقع واریز نکرد. همین مساله باعث شد طبق اعلام پوریحسینی این شرکت از خرید سهام باشگاه استقلال کنار گذشته شده و در صورت تائید شورای واگذاری، مزایده سهام این باشگاه در زمان دیگری برگزار شود.
همچنین رئیس سازمان خصوصیسازی اعلام کرد که علیرضا معظمیپور یکی از متقاضیان خرید سهام پرسپولیس در سفر به تهران دچار مشکل شده و ظاهرا مدرک واریز پیش پرداخت هم همراه خودش بود که فعلا از مزایده خرید سهام باشگاه کنار گذاشته میشود. البته در صورتیکه دو شرکت دیگر در این مزایده پیروز نشوند، در مورد ورود این فرد به مزایده تصمیم گیری میشود.
پوریحسینی در ادامه تاکید کرد دو پیشنهاد باقیمانده برای خرید سهام باشگاه پرسپولیس، یکی ۲۹۸ میلیارد تومان و دیگری ۲۹۶ میلیارد و ۶۶۶ میلیون تومان است اما نمیتواند بگوید کدام یکی از این مبالغ از سوی شرکت بهنام پیشرو کیش و یا شرکت استیل آذین ایرانیان برای خرید سهام پرسپولیس اعلام شده است.
پس از پایان مرحله سوم مزایده سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس این سوال پیش آمد که مبلغ بالاتر برای خرید سهام باشگاه پرسپولیس از سوی کدام شرکت اعلام شده است که حسین هدایتی با انتشار متنی روی صفحه شخصیاش در اینستاگرام، به این سوال پاسخ داد.
هدایتی متن «دوستان سلام، در روز ولادت امام جواد (علیه السلام) و در محضر حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) دعاگوی همه عزیزان هستم. خدا را شکر به عهدی که با شما هواداران بستم عمل نمودم. بی شک پیروز واقعی شما هواداران هستید. یا ضامن آهو» را با عکسی که عدد ۲/۹۶۶/۶۶۶/۶۶۶/۶۶۶ روی آن نوشته شده بود را روی صفحه شخصیاش قرار داد.
این موضوع بیانگر مبلغ اعلام شده از سوی شرکت استیل آذین ایرانیان برای خرید سهام باشگاه پرسپولیس است و همچنین مشخص میکند که مبلغ ۲۹۸ میلیارد تومانی متعلق به شرکت بهنام پیشرو کیش یکی از اسپانسرهای فصل جاری پرسپولیس است.
هرچند شرکتی که در این مزایده مبلغ بالاتری را اعلام کند، از شانس بیشتر برای موفقیت برخوردار است اما طبق اعلام پوریحسینی خریداران باید تا پایان وقت اداری روز هشتم اردیبهشتماه مبلغ ودیعه (8 میلیارد و 750 میلیون تومان) را به حساب سازمان خصوصیسازی واریز میکردند که در غیر اینصورت از مزایده کنار گذاشته میشوند. در نهایت و درصورت تائید اهلیت خریدار از سوی مراجع مربوطه، موفق به خرید سهام باشگاه پرسپولیس خواهد شد.
طبق اعلام رئیس سازمان خصوصیسازی قرار است برنده سهام باشگاه پرسپولیس تا اواسط هفته آینده بصورت رسمی اعلام شود.
عکس و متن ارسال شده از سوی حسین هدایتی روی صفحه شخصیاش را در زیر مشاهده میکنید:
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