سرود 1392 نفری دانش آموزان فارسی اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش فارس، همزمان با ورود رییس جمهور به استان فارس و به رسم میزبانی، سرود حماسه دیدار توسط دانش آموزان هنرمند فارس در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) اجرا شد.

مربی و آهنگ ساز سرود حماسه دیدار در این باره گفت: 1392 دانش آموز هنرمند فارس در صحن مطهر شاهچراغ (ع) و در حضور مردم شریف فارس و هیئت دولت به اجرای این سرود پرداختند که مورد استقبال قرار گرفت.

بهزادواحدی گفت: با توجه به زمان محدود برای آماده سازی این سرود، دانش آموزان به مدت یک هفته برای اجرای سرود حماسه دیدار آماده شدند.

وی افزود: شاعر این اثر عبدالرضا مروتی معاون پرورشی و تربیت بندی آموزش و پرورش ناحیه 3 شیراز است.

واحدی خاطر نشان کرد: این سرود ، دومین کار دانش آموزان فارس بود که این دانش آموزان در اولین اثر خود سرود 1357 نفری را به مناسبت دهه مبارک فجر اجرا کردند.

مربی و آهنگ ساز سرود حماسه دیدار گفت: دلیل انتخاب 1392 نفر دانش آموز برای اجرای این سرود، سال شروع دولت تدبیر و امید است.







