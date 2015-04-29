هیچ کشوری حق تذکر و اخطار به ناوهای ایرانی را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حبیب‌ الله سیاری عصر چهارشنبه در حاشیه مراسم روز ملی خلیج فارس که در دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شد، در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور مستمر نیروی دریایی ارتش جمهوی اسلامی ایران در خلیج عدن، اظهار داشت: در حال حاضر ناوگروه ۳۴ نیروی دریایی در خلیج عدن و باب المندب حضور دارد.

وی افزود: این ناوگروه در راستای حفظ امنیت خطوط مواصلات دریایی و همچنین نفتکش هایی که از خطوط مواصلاتی تردد می کنند، در این مناطق حضور دارند.

سیاری با بیان اینکه این ناوگان همچنین با هدف مقابله با تروریسم دریایی و بر اساس قوانین بین المللی در آب های آزاد حاضر است تاکید کرد: به هیچ کشوری اجازه اخطار برای هشدار به ناوگروه‌ های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران را نخواهیم داد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه ما تا کنون بدون اجازه کشوری به آب‌ های سرزمینی آن ورود نکرده ایم، تصریح کرد: هیچ تهدیدی نیز تا کنون علیه کشور ما صورت نگرفته و ما نیز اجازه تهدید به هیچ کشوری نخواهیم داد.

سیاری با بیان اینکه ما به حضور قدرتمند خود در خلیج عدن ادامه خواهیم داد، گفت: تلاش ما این است که با همراهی دیگر کشورها امنیت را در خلیج عدن برقرار کنیم.