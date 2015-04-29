فعالیت کشتارگاه دام اهواز با روزانه ۶۰۰ کشتار گوسفندی آغاز شد

مصطفی کنار کوهی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: خوشبختانه از زمان افتتاح این کشتارگاه در هفته گذشته تا به امروز کشتار گوسفندی در کشتارگاه دام اهواز در حال انجام است.

مدیر کل دامپزشکی خوزستان تصریح کرد: در کشتارگاه دام اهواز روزانه ۶۰۰ کشتار گوسفندی انجام می شود که این حجم کشتار بسیاری از نیاز شهر اهواز را برطرف می کند.

کنارکوهی با اشاره به مخالفت صاحبان کشتارگاههای سنتی با ساخت کشتارگاه دام اهواز، گفت: به رغم همه مخالفتهای صورت گرفته این سازمان نظارت های خود را بر روی روند فعالیت مراکز کشتار سنتی به خوبی انجام می دهد.

وی با بیان اینکه روند احداث کشتارگاه صنعتی شهرستان بهبهان متوقف شده است، گفت:خوشبختانه روند احداث کشتارگاه صنعتی شهرستان باغملک تسریع یافته است. این کشتارگاه نیاز شهرستان باغملک ایذه و بخشی از رامهرمز را تامین می کند.

مدیر کل دامپزشکی خوزستان افزود: به طور حتم با ساخت کشتارگاه های صنعتی تولید صنایع تکمیلی و تبدیلی محصولات دامی رونق خواهد گرفت. احداث کشتارگاه های صنعتی می تواند زمینه ساز پرورش دام در استان باشد.