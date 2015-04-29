اختصاص ردیف ملی دائم برای تخت جمشید و پاسارگاد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر عصر چهارشنبه در شورای اداری شهرستان پاسارگاد گفت: برای تخت جمشید و پاسارگاد اعتباراتی در نظر گرفته شده و برای این دو مجموعه یک ردیف ملی دائم مصوب شده است.

وی ادامه داد: رسیدگی به این دو اثر تاریخی به عنوان یک استراتژی در نظر گرفته شده و طی سالهای گذشته امکانات در این دو مجموعه گسترش یافته است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور با اشاره به ظرفیتهای منطقه پاسارگاد بیان کرد: با توجه به این پتانسیل و ظرفیتها محور توسعه این شهرستان در دستور کار قرار می گیرد و شرایط برای توسعه این منطقه به عنوان میراث جهانی فراهم می شود.

وی با بیان اینکه سفر هیئت دولت به فارس دستاوردهای بزرگی را برای این استان به همراه دارد، اظهار داشت: رئیس جمهور بر این امر تاکید دارد که مصوبات پروژه هایی در دستور کار قرار گیرد که ظرف دو سال آینده به انجام برسد و بتوان به آن عمل کرد.

سلطانی فر گفت: ایران دارای ظرفیتهای بالایی در حوزه های مختلف است از این رو باید تلاش کرد تا موانع، مشکلات و محدویتها برطرف شود و شرایطی ایجاد تا مردم بتوانند در ابعاد مختلف حضور و مشارکت داشته باشند و حرکت توسعه کشور سرعت گیرد.

وی ادامه داد: ایران با توجه به ظرفیتهای فراوانی که در حوزه های مختلف دارد باید از نظر معیشت و رشد اقتصادی در شرایط مناسبی قرار گیرد همان گونه که طی چند مدت اخیر وضعیت تورم از 44 درصد به 15 درصد رسید.

