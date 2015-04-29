شکست سنگین عقاب قم برابر نساجی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، در آغاز مسابقات فوتبال جوانان باشگاه‌های کشور در دور پایانی مرحله گروهی در قم، تیم فوتبال عقاب قم عصر چهارشنبه برابر مهمان خود نساجی مازندران شکست خورد و این رقابت‌ها را با شکست آغاز کرد.

دیدار تیم‌های عقاب پردیسان قم و نساجی مازندران نخستین دیدار دو تیم در آغاز این پیکار‌ها بود که در ‌‌نهایت با برتری ۴ بر ۲ تیم فوتبال نساجی مازندران پایان یافت و این نتیجه عقاب را از شانس صعود دور کرد.

نمایش ضعیف عقاب در این مسابقه به خصوص در خط دفاعی سبب شد دروازه عقاب مورد تهدید قرار گیرد و عقاب در روزی که ۴ گل از حریف مازندرانی دریافت کرد، بار‌ها نیز تحت فشار قرار گرفت.

برای تیم فوتبال عقاب پردیسان در این بازی، علی زارعی و حمیدرضا محمدی گلزنی کردند اما این ۲ گل برای عقاب کافی نبود و این تیم باید صعود خود را در بازی با نمایندگان استان‌های گلستان و خراسان رضوی جستجو کند.

در این پیکار‌ها تیم‌های آرامش توس مشهد و ستارگان گرگان نیز حضور پیدا کرده‌اند که تلاش آن‌ها در نخستین رویارویی برابر هم با برتری ۲ بر یک تیم آرامش توس خراسان رضوی همراه بود.

عقاب قم در حالی در این مسابقات شرکت کرده است که حضور این تیم با توجه به مشکلات مالی در این مسابقات در هاله‌ای از ابهام قرار داشت اما حضور کنسرسیوم سرمایه گذاری بخش خصوصی مرسا آبادگران و حمایت از این تیم سبب شد عقاب در ‌‌نهایت نماینده قم در این مسابقات شود.

دومین مسابقه عقاب پردیسان قم برابر تیم ستارگان قهرمان استان گلستان برگزار می‌شود و سومین دیدار این تیم نیز با تیم آرامش توس مشهد انجام می‌شود.