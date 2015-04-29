خیلی از دشمنی ها به خاطر نداشتن دانش است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی عصر چهارشنبه در دیدار با علما، ایثارگران و نخبگان استان فارس با اشاره به قائله دانشگاه شیراز گفت: اگر آقایی می خواهد سخنرانی کند به چه دلیل می ترسید در حالی که ما باید یکدیگر را تحمل کنیم.

رئیس جمهور افزود: درگیری در شیراز و دانشگاه شیراز پذیرفتنی نیست.

وی داشتن نظرات مختلف را مانعی برای تحمل یکدیگر ندانست و ادامه داد: روزگاری می گفتند علم و دین، حوزه و دانشگاه در کنار یکدیگر قرارنمی گیرند در حالی که بزرگانی از حوزه به دانشگاه رفته و یا از دانشگاه وارد حوزه شدند و فضاها را به یکدیگر نزدیک کردند.

روحانی تاکید کرد: باید به این نکته توجه داشته باشیم که خیلی وقت ها، دشمنی ها به خاطر این است که دانش کار را نداریم.

رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مذاکرات تیم هسته ای ایران گفت: امروز تیم مذاکره کننده در برابر شش قدرت بزرگ دنیا رفته و سخن می گوید و آنها به توان ایران اعتراف می کنند.

وی افزود: امروز باید از لحاظ سیاسی و اجتماعی در مباحث داخلی و خارجی نزدیک شویم.

رئیس جمهور یادآور شد: در جریان مذاکرات هسته ای بسیاری گفتند مذاکره نکنید چرا که برخی اعتماد به نفس ندارند و به دلیل اینکه فکر می کنند چون ما ایران هستیم، نمی توانیم با قدرت های بزرگ دنیا مذاکره کنیم؛ اما همگان دیدند که قدرت ایران به جهانیان ثابت شد.

وی با اشاره به اینکه راهی به غیر از کنار گذاشتن دعواها نداریم، تاکید کرد: باید آستانه تحمل خود را بالا ببریم زیرا اگر خواهان پیشرفت هستیم باید از دعواهای بنیان کن و گاهی خطرناک برای جامعه دوری کنیم.

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه شیراز و استان فارس گفت: این استان به عنوان منطقه ویژه از لحاظ قدمت، تمدن، علم، فرهنگ و استعداد برای کشور با اهمیت است.

وی یادآور شد: دارا بودن دانشمندان، اندیشمندان در حوزه سیاست، علم و دین فهرست بلندبالایی را از این خطه ارائه می کند.

روحانی در ادامه سخنان خود از میرزای شیرازی نام برد و گفت: بسیاری از تحولات سیاسی در کشور و منطقه از جمله عراق و یمن متاثر از این چهره های بزرگ سیاسی است که بسیار حائز اهمیت هستند.

رئیس جمهور تاکید کرد: حرکتی که در منطقه ایجاد شده به واسطه وجود علما، اندیشمندان و دانشمندانی است که منطقه از آنها تاثیر گرفته است.

روحانی تا دقایقی دیگر در جمع سرمایه گذاران و بخش اقتصادی استان فارس حضور خواهد یافت.