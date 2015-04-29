عملیات اجرایی طرح استحصال اتان با حضور وزیر نفت آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت پالایش پارسیان تدبیر عصر امروز چهارشنبه در آیین عملیات اجرایی این طرح بیان کرد: با بهره برداری طرح استحصال اتان پارسیان از سوختن اتان و گازهای سنگینتر در خط لوله شبکه سراسری جلوگیری می شود.

سید نظام الدین شمس عالم با بیان اطرح استحصال اتان پارسیان با با بیان اینکه بازیابی گازهای ارزشمند اتان، پروپان، بوتان و میعانات گازی و جلوگیری از سوختن این محصولات در خط لوله شبکه سراسری را از اهداف اجرای این طرح دانست و افزود: خوراک روزانه این طرح قرار است از میدانهای تابناک، شانول، وراوی و هما و از طریق پالایشگاه پارسیان و به میزان روزانه بیش از ٨٠ میلیون مترمکعب دریافت شود.

شمس عالم با بیان اینکه این طرح طبق برنامه قرار است این طرح ظرف مدت ٣٦ ماه و با سرمایه گذاری ٩٠٠ میلیون دلار اجراشود، افزود: ٨٠ درصد میزان این سرمایه گذاری قرار است از طریق صندوق توسعه ملی و با عاملیت بانک پارسیان تأمین شود.

وی اظهار داشت:20 درصد این میزان سرمایه گذاری نیز آورده سهامدار خواهد بود و ٨٠ درصد سهام این طرح مربوط به ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و شرکت انرژی تدبیر است.

شمس عالم درباره محصولات این طرح نیز بیان کرد: متان، اتان، پروپان، بوتان و میعانات گازی محصولات طرح استحصال اتان خواهند بود که از این محصولات متان به خط لوله سراسری تزریق و اتان نیز به پتروشیمی فیروز آباد که عملیات اجرایی آن نیز آغاز خواهدشد تحویل داده می شود.

به گفته وی پتروشیمی فیروزآباد نیز در آینده تأمین کننده خوراک چهار پتروشیمی دیگر در استان فارس خواهد بود.

همزمان با سفر حسن روحانی رئیس جمهور به استان فارس، عملیات اجرایی طرح استحصال اتان پارسیان از طریق ویدیو کنفرانس و با حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت در محل اجرای این پروژه آغاز شد.

این طرح که هم اکنون در مرحله تحکیم زمین برای اجرای پروژه قرار دارد، طبق برنامه قرار است با سرمایه گذاری ٩٠٠ میلیون دلاری و در طول ٣٦ ماه راه اندازی شود. میزان خوراک روزانه این طرح ٨٠ میلیون مترمکعب گاز است که از میدانهای تابناک، شانول، وراوی و هما از طریق پالایشگاه پارسیان تامین می شود.

