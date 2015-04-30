به گزارش خبرگزاری مهر،نشست کارگروه رسانه‌های دیجیتال سیزدهمین جشنواره بین‌المللی امام رضا(ع) با حضور سید مرتضی موسویان رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد، سید جواد جعفری، مدیرعامل بنیاد بین‌المللی امام رضا(ع)، بابک دربیکی، رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنک و ارشاد اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین علی اصغر فضیلت، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان، حسن کریمی، نایب رییس بنیاد ملی بازی های رایانه ای و دیگر، مسئولان، برگزار شد.

موسویان: بر عمق محتوایی جشنواره می افزاییم

رییس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال با اشاره به برگزاری سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا (ع) گفت: ما برآنیم تا با توفیق از ثامن الحجج (ع) با هدف خدمت گزاری برعمق محتوایی این جشنواره بیافزاییم و آوازه این جشنواره را گسترش دهیم، آنچه در جشنواره دوازدهم گذشت انگیزه لازم را برای تعمیق محتوای این جشنواره بیشتر کرد و سعی برآن است تا محیط سراسر آماده و تعاملی هزاره سوم را با علوم و دانش منبعث از آیات و روایات در جشنواره سیزدهم به نمایش گذاریم.

سیدمرتضی موسویان با اشاره به حجم بالای محصولات در کارگروه های مختلف این جشنواره اظهار کرد تعداد آثار رسیده به جشنواره برای داوران مشهود و قابل انتظار است، ولی برای کسانی که علاقه مند به دیدن این محصولات هستند فکری نشده است و باید به بحث مستندسازی و در اختیار بودن همه محصولات برای افراد توجه شود.

وی ادامه داد: هدف امسال ارتقا محتوای محصولات نسبت به سال گذشته است و در این ارتقا نسبتهای کیفی و کمی و برنامه ریزی بلند مدت برای جشنواره سیزدهم در نظر گرفته شده که خوشبختانه با توجه به فاصله ای که تا زمان برگزاری این جشنواره داریم فعالیت های مستمری در این حوزه جریان است.

جعفری: تلاش تشکل های مردمی در راه گسترش فرهنگ رضوی

مدیرعامل بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع) نیز در این نشست گفت: پیشرفت این بنیاد در فضای مجازی با حضور نیروهای خوش فکر و با نشاط و همچنین خدمت رسانی برجسته در ساحت مقدس فرهنگ رضوی میسر خواهد شد.

سید جواد جعفری اظهار کرد: مرکز فناوری و رسانه های دیجیتال با داشتن جوانانی دلسوز و کارآزموده و با تدابیر ویژه ای که می اندیشد خواهد توانست سال های اینده نهاد ها و تشکل های بیشتری را وارد این حوزه کند.

جعفری در ادامه تصریح کرد: خوشبختانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ادارات تابعه این وزارت در استان ها انگیزه های لازم را برای حضور تشکل های مردمی در حوزه فضای مجازی به وجود آورده اند تا بخش های خصوصی در گسترش فرهنگ رضوی بتوانند فعالیت بیشتری داشته باشند.

دربیکی: آسیب شناسی جشنواره پیامک ادبی رضوی

رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: جشنواره پیامک جشنواره خودجوشی بوده است که در سال گذشته اتفاق افتاد و داوری ها به متخصصین این حوزه سپرده شد و در آسیب شناسی پنج دوره قبل، شاهد تقلیل ۸۰۰۰ پیامک به ۷۳۵ مورد بودیم ، در این اسیب شناسی متوجه شدیم که بخش عمده ای از این پیامک ها تکراری، سرقت ادبی و اقتباس ناصواب بود و مطالب نو و بدیع در آن کمتر به چشم می خورد، اما با بازنگری سعی برآن شد تا با بازتولید اخلاقی،کیفیت این دوره را بالا برده و براساس موضوع دسته بندی شوند.

بابک دربیکی با اشاره به آمادگی برای این دوره از جشنواره بین المللی امام رضا (ع) ادامه داد: در حوزه مستند سازی، آثار برگزیده چاپ و پیامک های مثبت ضبط می شود این پیامک ها نشان دهنده نگرش جامعه در حوزه دین و اخلاق است که می توان در اختیار پژوهشگران و متخصصین این حوزه قرار گیرد.

فضیلت: خلاقیتهای جشنواره نسبت به سال قبل

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان هم درباره جشنواره پویانمایی و بازی های رایانه ای رضوی بیان داشت: تفاوت جشنواره امسال ادغام دو بخش پویانمایی و بازی های رایانه ای است که با اضافه شدن این بخش برای اولین بار استان گلستان نیز اجازه فعالیت پیدا کرد.

حجت الاسلام علی اصغر فضیلت ادامه داد: براساس سوابق سال های گذشته در بخش فیلم و فیلمنامه نویسی سیر نزولی را داشته ایم که باید آسیب شناسی شود و این باور را داریم که پویانمایی و بازی های رایانه ای تفاوت زیادی با بقیه مقوله ها دارد ولی به عنوان یک مخاطب عام نباید نگران کمیت این حوزه بود و باید برای ارتقا کیفیت آن تلاش کرد که لازمه آن کار تخصصی و دانش محور است چون این آثار مخاطبان خاص خود را دارد و یکی از دلایل سیر نزولی تعداد آثار، سابقه کم آن نسبت به مقولات دیگر است.

وی اضافه کرد: سعی بر آن داریم کارهایی که در استان گلستان انجام شده را در سایر استان های همجوار نیز گسترش دهیم که بدین منظور کنفرانس خبری در استان گلستان داشتیم و همچنین در جلسه ای با حضور فعالان پویانمایی و بازی های رایانه ای از آنها خواسته شد تا به طور خاص به این موضوع بپردازند. همچنین بنا بر آن است تا از ظرفیت رادیو، رسانه ها و از وزارت استفاده شود.

فضیلت با ارائه چند پیشنهاد ادامه داد: برای استفاده از ظرفیت استان ها می توان از وزارت کشور کمک گرفت تا در حجم کارها، مدیریت لازم به عمل آید و همچنین اعتبارات مربوط به جوایز برای خانه های دیجیتال افزایش یابد و استفاده از ظرفیت های فرهنگی و هنری مساجد برای خانه های دیجیتال لحاظ شود.

کریمی: فرصتی برای بهره گرفتن از معارف رضوی

در ادامه نایب رییس بنیاد ملی بازی های رایانه ای گفت: جشنواره بین المللی امام رضا (ع) فرصتی برای بهره گرفتن از ساحت مقدس امام (ع) است ،رویداد بازی سازی یکی از وظایف اصلی بنیاد ملی بازی های رایانه ایست که در سال ۹۰ بخش بازی های رایانه ای به آن اضافه شد و امسال قطعا باید اتفاقات خوبی در این حوزه بیافتد، امیدواریم بیش از یک میلیون پیامک و سی بازی داشته باشیم.

کریمی اظهار کرد: سال گذشته بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به دلیل تغییر مدیریتی از جشنواره امام رضا(ع) مغفول ماند اما برای این دوره پیشنهادم این است که کارگروه تخصصی در زمینه بازی‌های رایانه‌ای با محوریت استان تهران در بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای تشکیل شود.

وی افزود: بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در بخش بازی‌ها ایده‌های مناسبی دارد و به دلیل تخصصی بودن این موضوع، می‌تواند برنامه‌های مؤثری را محقق کند.

قائم مقام بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای تصریح کرد: بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای سریعا این روند را می‌تواند از مرکز رشد انستیتو بنیاد آغاز کند و با انتشار فراخوانی این امر را محقق کند.

وی یادآور شد: بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از جشنواره امام رضا(ع) حمایت‌های ویژه‌ای خواهد کرد و ما در بنیاد این آمادگی را اعلام می‌کنیم که جشنواره بازی‌های رایانه‌ای رضوی را با محوریت استان تهران برگزار کنیم.

واعظیان: رسانه های دیجیتال در خدمت معارف رضوی

حسین واعظیان، دبیرکارگروه رسانه‌های دیجیتال سیزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی امام رضا(ع) تصریح کرد: این کارگروه شامل رشته‌های همچون نرم‌افزار، پویانمایی، هنرهای دیجیتال، رسانه‌های برخط، تلفن‌های هوشمند، پیامک و چندین رشته دیگر است.

وی افزود: تشکیل کارگروه با هدف انسجام و همگرایی بخش‌های مختلف دیجیتال برای ایجاد هم‌افزایی است تا شاهد توسعه سیره رضوی باشیم.

دبیر کارگروه رسانه‌های دیجیتال سیزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی امام رضا(ع) تصریح کرد: این کارگروه کار خود را از مهرماه سال ۹۳ آغاز کرد و به صورت رسمی از دی‌ماه کارهای اجرایی را محقق کرد که اطلاع‌رسانی از جمله این فعالیت‌ها به شمار می‌رود.

وی بیان کرد: با حضور بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای شاهد غنای بیشتری در بخش بازی‌ها خواهیم بود. همچنین طبق روال سال‌های گذشته حمایت از جشنواره‌های موضوعی مورد تأکید است تا شاهد هم‌گرایی و هم‌افزایی باشد.

در ادامه رییس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: برگزاری بخش استان تهران جشنواره بازی های رایانه ای رضوی به بنیاد ملی بازی های رایانه ای و بخش شهرستانی این جشنواره به استان گلستان واگذار شود و استان گلستان نیز می تواند در بازی های رایانه ای با بنیاد همکاری کند و بنیاد می تواند با کمک به استان گلستان بستر مناسب را برای فعالیت در حوزه بازی های رایانه ای در جشنواره رضوی فراهم آورد.

در پایان موسویان بیان داشت: امیدواریم با تلاش همکاران و عدم موازی کاری در بخش پیامکها شاهد انجام باشکوه جشنواره باشیم و با صرفه جویی در سایر بخشها سطح جوایز ارتقا یابد و امیدواریم با انجام اصلاحات، در جشنواره چهاردهم افراد به فکر تولید محصولات جدید باشند.