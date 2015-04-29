ضرورت حضور فعال هنرمندان آذربایجان شرقی در جشنواره تئاتر ارسباران

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صفی پور شامگاه چهارشنبه در مراسم بزرگداشت اردیبهشت تئاتر ایران که در تبریز برگزار می شد با بیان اینکه شهرستان های استان از ظرفیت های بالایی در زمینه تئاتر و فیلم برخوردارند، گفت: باید از جوانان و استعدادهای خوب آنها در این زمینه استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه جشن های اردیبهشت تئاتر ایران هر سال به مناسبت بزرگداشت روز جهانی تئاتر توسط ادارات مختلف فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرهای مختلف کشورمان برگزار می شود، افزود: هدف از برگزاری چنین برنامه هایی تجلیل و تکریم از هنرمندان تئاتر نقاط مختلف کشور است.

صفی پور سپس با بیان اینکه باید جشنواره فرهنگی و هنری در شهرستان های استان برگزار شود، گفت: در عرصه تئاتر استعدادها وجود دارد که باید فعال سازی تئاتر و فیلم کوتاه شهرستان های مختلف آذربایجان شرقی جزو اولویت ها قرار گرفته و جشنواره های مختلف تئاتر برگزار شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه تئاتر این استان پویا و زنده است و در سال های اخیر رشد خوبی کرده است، گفت: نباید فعالیت های هنرمندان تئاتر به خاطر محدودیت های مالی تعطیل شود و باید با رونق بیشتری تئاتر در استان برگزار شود.