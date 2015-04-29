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۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۲۱:۴۹

جعفری:

دشمنان جمهوری اسلامی در تلاش برای خدشه زدن به موضوع ولایت هستند

دشمنان جمهوری اسلامی در تلاش برای خدشه زدن به موضوع ولایت هستند

تبریز- مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس آذربایجان شرقی گفت: دشمنان جمهوری اسلامی همواره در تلاش برای خدشه زدن به موضوع ولایت بوده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عزت الله جعفری عصر چهارشنبه در یادواره شهید شفیع زاده در تبریز گفت: امروزه قدرت نفوذی ایران، قدرتی جهانی است و اگر هم اکنون ایران به جزیره ثباتی در منطقه تبدیل شده حاصل خون شهدا است.

وی با اشاره به اینکه امروزه ایران از نظر یگان های نظامی از کشورهای قدرتمند است، گفت: تمامی اینها در اثر  الگوگیری از شهدایی همچون شفیع زاده که موسس توپخانه سپاه بوده، حاصل شده است و این موضوع الگوگیری از راه و سیره شهدا می تواند زمینه پیشرفت باشد.

جعفری ادامه داد: در وصیت نامه شهدا همواره تاکید ویژه ای به بحث ولایت شده و هم اکنون نیز به خوبی می توان احساس کرد که نوک پیکان دشمنان به موضوع ولایت است و این امر ضرورت توجه جوانان به ولایت را بیش از پیش نشان می دهد.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان با اشاره به اینکه شهدایی همچون شفیع زاده جزو افتخارات این سرزمین هستند، گفت: هر کدام از این شهیدان توانایی اداره لشکری را داشتند که جوانان امروزی نیز باید توانایی های خود را به فعلیت برسانند.

کد مطلب 2565332

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