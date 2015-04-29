حمایت حزب کارگزاران از مسئولین استان حداکثری نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نوروزی مسئول حزب کارگزاران استان کرمانشاه عصر امروز در همایشی که توسط این حزب و با حضور غلامحسین کرباسچی دبیر حزب کارگزاران برگزار شد، اظهار داشت: حزب کارگزاران نزدیک به ۲ دهه است که فعالیت خود را در حوزه سیاسی انجام می دهد.

وی افزود: در جلساتی که با مسئولین استانداری داشته ایم دغدغه ها و مشکلات استان را مطرح کردیم.

نوروزی با تاکید بر اینکه مشی کلی حزب کارگزاران حمایت از دولت است، گفت: حمایت از دولت با حمایت از مسئولین استانی تفاوت دارد به این معنا که حمایت ما از مدیریت استان یک حمایت حداکثری نیست.

وی اضافه کرد: حمایت از مسئولین زمانی صورت می گیرد که اقدامات مثبتی انجام دهند. این در حالی است که اقدامات مثبت انجام شده در استان در مقایسه با اقدامات انجام نشده بسیار محدود است.

مسئول حزب کارگزاران کرمانشاه گفت: بحث توسعه استان و دغدغه های بیکاری از جمله مسائلی است که بایستی مورد توجه مسئولان باشد.

وی تاکید کرد: ما می خواهیم با اصلاح طلبان دیگر همراهی کنیم اما نمی گوییم که محور باشیم.