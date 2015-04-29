کامرون صهیونیست ها ر ا «عاشقان صلح» نامید

به گزارش خبرگزاري مهر، «ديويد كامرون» نخست وزير انگليس طي اظهاراتي دفاع تمام عياري از حمله رژيم اسرائيل به غزه در تابستان گذشته، داشت. وي كه با هفته نامه «جويش كرونيكل» گفتگو مي كرد، افزود: اسرائيل براي دفاع از خود به غزه حمله كرد و اين حق اسرائيل است.

او ادامه داد: اسرائيل مورد حمله ديوانه واري قرار گرفت از همين رو حق دفاع از خود را داشت و بنده شخصا با اعلام حمايت از اسرائيل و دفاع از حمله آن به غزه، اين حق را به اسرائيلي ها مي دهم كه از خود در برابر چنين حملاتي دفاع كنند.

نخست وزير انگليس كه رابطه بسيار خوبي با مقامات ارشد صهيونيستي دارد، در ادامه اين گفتگو صهیونیست های كودک كش را «عاشقان صلح» ناميد!

«ديويد كامرون» همچنين گفت: بين سلاحي كه «بنيامين نتانياهو» نخست وزير اسرائيل براي دفاع از رژيمش در برابر فلسطينيان استفاده مي كند با سلاحي كه جنبش حماس عليه اسرائيل به كار مي برد، تفاوت وجود دارد. البته بنده به خاطر كشته شدن غير نظاميان در جنگ اخير ناراحت شدم اما این حمله حق اسرائيلي ها بود!

این اظهارت در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی انگلیس و در حالی مطرح می شود که کامرون امیدوار است با حمایت لابی صهیونیسم و رسانه های آن بتواند بار دیگر با کسب آرای مناسب توسط حزب محافظه کار، در سمت نخست وزیری ابقا شود.