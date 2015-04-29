نمایندگان مردم در مجلس و دولت نیازهای مناطق را شناسایی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش فارس، علی اصغر فانی شامگاه چهارشنبه در شورای اداری شهرستان اقلید با اشاره به منابع محدود اعتباری در کشور اظهار داشت: یکی از نقش های مهم نمایندگان مردم در مجلس و دولت باید شناسایی نیازهای منطقه و تعیین اولویتها باشد تا نسبت به رفع موانع اقدام شود.

وی بیان کرد: توجه به مسائل بدون در نظر گرفتن محدودیت منابع، مشکلی از کشور حل نمی کند.

فانی ادامه داد: تعریف و استارت پروژه های زیاد، تجربه تلخی است که از دولت قبل به یادگار مانده زیرا اکثر این پروژه ها ناتمام و نیمه کاره رها شده است.

وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: به طور قطع شناسایی نیازها به حل آنها در یک برنامه زمان بندی شده، کمک می کند.

فانی ادامه داد: در تمام دنیا نیازهای ادارات، نهادها و سازمان ها از اعتباراتشان بیشتر است از این رو با اولویت بندی می توان مسائل را حل کرد و موانع را از سر راه برداشت.

وی با اشاره به سخنرانی رییس جمهور در شیراز اظهار داشت: رییس دولت تدبیر و امید در شیراز به مردم قول پرداخت یک هزار میلیارد تومان اعتبار برای سال های 94 و 95 داد که این اعتبار می تواند فارس را در مسیر توسعه بیشتر قرار دهد.

فانی اظهار امیدواری کرد که شانزدهمین سفر هیئت دولت به فارس منشا خیر و اثر برای مردم خوب این دیار باشد.

