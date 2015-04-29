میدان علویان در آمل احداث می شود/ افزایش بودجه شهری

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو ابراهیم زاده شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینكه شهرستان آمل یك شهر ویژه است، افزود: شهر آمل به واسطه مفاخر ومشاهیری كه در این شهرستان وجود دارند یك شهرستان ویژه است و باید بصورت ویژه مورد توجه قرار بگیرد.

وی تصریح كرد:قطعا تا چند روز آینده شهردار آمل باید زمانبندی پروژه های سال ۹۴ را اعلام كند و ما در اختیار مردم قرار دهیم.

رئیس شورای شهر آمل با اعلام اینكه میدان علویان در ورودی شهر آمل ساخته می شود، افزود: آمل خاستگاه علویان بوده است و نماد علویان در این میدان نصب خواهد شد.

ابراهیم زاده تصریح كرد: میدان میرحیدر آملی طراحی آن صورت گرفته است و تاچند روز دیگر پیمانكار آن مشخص خواهد شد.

این مسئول ادامه داد: شهرداری آمل در شش ماه اول سال ۹۳ پروژه های متعددی را افتتاح كرد و مردم هم رضایتمندی نسبی از عملكرد این نهاد داشتند.

رئیس شورای شهر آمل با بیان اینكه اعتقاد شورای شهر آمل این است كه پروژه ها باید اولویت بندی شوند، افزود: ما در راس کارهای عمرانی شش پروژه داریم كه اولویت اول ما به اتمام رساندن بلوار ولایت است و در اولویت دوم خیابان اتصالی كوچه رحیمی به بلوار بسیج است.

وی از تعریض خیابان امام رضا(ع) شهرستان خبر داد و گفت: پس از سالیان سال توانستیم چهار میلیارد تومان برای خیابان امام رضا (ع) اعتبار در نظر بگیریم.

خسرو ابراهیم زاده با بیان اینكه از شهردار آمل با تمام وجود حمایت خواهم كرد، بیان كرد:شهردار آمل بعد از روزهای پرفروغی كه در دو سال اول فعالیتشان داشتند امروزه مقداری از فعالیت های شهردار كاسته شده است.

رئیس شورای شهر آمل در خصوص معضل زباله آمل گفت: بحران زباله زمانی در مازندران حل خواهد شد كه تمامی مسئولین مازندران عزم ملی داشته باشند تا بتوانیم این معضل را حل كنیم.

وی از نشست با رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص معضل زباله شهرستان آمل خبر داد.

ابراهیم زاده خاطرنشان كرد:متاسفانه در بحران زباله هیچ یك از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مازندران ورود پیدا نكردند.

رئیس شورای شهرآمل در خصوص پل عابر پیاده مجهز به پله برقی خیابان طالب آملی گفت: به شهروندان قول داده بودیم تا قبل از سال۹۳ این پروژه عملی شود كه متاسفانه اداره اوقاف شهرستان آمل آن قسمت را موقوفه اعلام كرد و از شهردار آمل در دادگستری این شهرستان شكایت كرد.

وی از ایجاد فضای ورزشی در مناطق پرجمعیت شهرستان آمل خبرداد و گفت:این فضاهای ورزشی در سه رشته والیبال، فوتبال و بسكتبال در ده منطقه پرجمعیت شهرستان آمل ایجاد خواهد شد.

ابراهیم زاده به كمیسیون فرهنگی شورای شهر آمل اشاره وعنوان كرد:با رایزنی های انجام شده توانستیم برای اولین بار بودجه ۷۵۰ میلیون تومانی را مصوب كنیم.

این مسئول تصریح كرد: اولین اقدام كمیسیون فرهنگی شورای شهر آمل در سال ۹۴ برگزاری جشن بزرگ كوثر در شهرستان آمل بود ودر دومین اقدام میزبان مراسم بزرگ روز معلم است و برنامه های دیگر در دستور كار این كمیسیون قرار گرفته است كه تجلیل از ورزشكاران مدال آور یكی از برنامه های این كمیسیون است.

رئیس شورای شهر آمل با بیان اینكه تیم دادن یا ندادن باشگاه ورزشی كاله مازندران در لیگ برتر والیبال یكی از دغدغه های شهروندان بود، بیان كرد:جلسات متعددی با مدیرعامل باشگاه ورزشی كاله مازندران برگزار كردیم؛ مطمئنا كاله در لیگ برتر والیبال تیم داری خواهد كرد.

خسرو ابراهیم زاده در خصوص شهر قدیم آمل گفت:شهر كهن آینده اقتصادی آمل را عوض خواهد كرد و بزودی یك هیئت از تهران برای بازدید به این شهرستان خواهد آمد و بررسی ها لازم را انجام می دهند.