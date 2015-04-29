وزیر فرهنگ و ارشاد با اهالی فرهنگ در فارس دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد مریدی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس شامگاه چهارشنبه در مراسم دیدار وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی با اصحاب فرهنگ وادب استان بیان کرد: هم اکنون استان فارس با دارا بودن پتانسیل های ادبی فرهنگی وهنری در بسیاری از موارد با مشکلات دست وپنجه نرم می کند از این رو نیازمند توجه وحمایت بیشتر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هستیم.

در این مراسم یک بازیگرسینما وتلویزیون نیز گفت: هم اکنون شهر فرهنگ وادب از داشتن یک سالن تئاتر محروم است به همین دلیل می طلبد وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی تدابیری بیندیشد.

مهدی فقیه با اعلام اینکه پتانسیلی که شیراز در زمینه هنرمندان عرصه تئاتر داشته زبانزد است، افزود: گواه این موضوع فعالیت بازیگران مشهور سینما وتئاتر است که روزانه شاهد هنرنمایی آنان از طریق تلویزیون وسینما هستیم.

وی با بیان اینکه امروزه اکثر هنرمندان به لحاظ مالی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند، گفت: با وجود اینکه حقوق هنرمندان زیر خط فقر است هیچگاه حاضر نخواهند بود عزتشان را با موضوعی غیر از فرهنگ معامله کنند.

نماینده ناشران استان فارس نیز گفت: امیدواریم با تدبیر دولت تدبیر وامید مشکلات ناشران در زمینه چاپ وتوزیع مرتفع شود.

داریوش نوید گویی مشکلات توزیع کتاب در شهرستان های استان را به عنوان یک مشکل اساسی یاد کرد و افزود: امیدواریم مشکلاتی که در زمینه توزیع کتاب در شهرستان های استان فارس وجود دارد هرچه سریعتر مرتفع شود تا تازه های کتاب در دورترین نقطه استان به دست خوانندگان برسد.

نماینده گروه های موسیقی فارس نیز گفت: شیراز نیازمند هنرستان موسیقی است.

کاوه پیمان شیراز را در زمینه موسیقی پایتخت موسیقی سنتی دانست وافزود: در گذشته فارس خاستگاه موسیقی سنتی ایران بوده به همین دلیل ضروری است نسبت به احیای این فرهنگ تلاش بیشتری صورت گیرد.

مدیر موسسه منهاج الرسول (ص) به تعداد حافظان قرآنی استان اشاره کرد و گفت: فارس با دارا بودن ۱۵۰۰ حافظ کل قرآن در جایگاه نخست کشور قرار دارد.

کرباسی از وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی خواست نسبت به ارائه تسهیلات به مراکز قرآنی توجه بیشتری داشته باشد زیرا تمامی این مراکز استیجاری است و در پرداخت اجاره با مشکل مواجه هستند.