جوامع روستایی توسعه یابند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن علیمردانی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران ، با اشاره به اینکه در حاضر بیکاری در کشور بزرگترین مشکل است افزود: متاسفانه بیکاری در کشور ما به یک معضل جدی تبدیل شده است.

وی اظهار داشت: بیکاری علاوه بر اینکه یک مشکل اقتصادی است بلکه به تبع مشکلات اجتماعی و فرهنگی را به دنبال دارد چرا که امروز طلاق، اعتیاد و آسیبهای اجتماعی در جامعه نشأت گرفته از بیکاری است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: در راستای کاهش بیکاری در جامعه باید سیاستگذاران و مسئولین کشوری برای از بین بردن بیکاری برنامه های لازم و مدون را اولویت کاری خود قراردهند چرا که کشور ما توان بالقوه دارد .

وی با اشاره به افزایش جمعیت شهری گفت: سال به سال به جمعیت شهری افزوده می شود و جمعیت شهری بیشتر از روستایی می شود و در این میان باید دولت برنامه ای را تدوین کند که روستاها توسعه پیدا کنند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بحث بیکاری یک بحث بسیار اورژانسی است و نگاه مان بحرانی باشد چرا که امروز جلوی بیکاری گرفته نشود مشکلات و آسیبهای اجتماعی در آینده به بار می آورد و ممکن است بحران های بسیار بدتر از این را هم در کشور شاهد باشیم.

علیمردانی افزود: باید بر این امر اذعان داشت که اشتغال به طور مستقیم در کاهش آسیبهای اجتماعی از قبیل طلاق و اعتیاد بسیار موثر است.

وی تصریح کرد: باید به برنامه هایی که برای اشتغال پیش بینی شده جدی توجه شود و در اولویت قرار گیرد.

نماینده مردم زنجان و طارم با بیان اینکه در بودجه امسال ظرفیت بودجه برای اشتغال خوب بوده است گفت: در بودجه امسال برای اشتغال تسهیلات خوبی مصوب شده که در اشتغال بسیار موثر خواهد بود.

علیمردانی افزود: تخصیص این بودجه برای اشتغال بعد از انقلاب بزرگترین و مهمترین بوده است چرا که به توسعه اشتغال و توسعه رونق اقتصادی بسیار کمک می کند.