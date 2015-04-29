سفر جیمی کارتر به نوار غزه لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی جروزالم پست، هیچ دلیلی برای لغو این سفر که برای روز پنجشنبه برنامه ریزی شده بود، اعلام نشده است.

کارتر قرار بود روز 30 آوریل وارد نوار غزه شده و با رهبران جنبش حماس دیدار کند. براساس برنامه ریزی صورت گرفته قرار بود وی پس از سفر به نوار غزه، با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار کرده و به میانجیگری بین فتح و حماس برای رسیدن به آشتی ملی بپردازد. بر اساس این گزارش وضعیت سفر جیمی کارتر به کرانه باختری نیز همچنان نامشخص عنوان شده است.

پیشتر اعلام شده بود که کارتر علاوه بر نوار غزه و کرانه باختری به سرزمین های اشغالی نیز سفر می کند اما ریون ریولین رییس رژیم صهیونیستی اعلام کرد با رییس جمهور اسبق آمریکا دیدار نخواهد کرد زیرا که مواضع کارتر را «ضد اسرائیلی» می داند.

در سالهای اخیر، جیمی کارتر به یکی از منتقدان سرسخت رژیم صهیونیستی تبدیل شده و حتی سال گذشته و در جریان حمله نظامی اسرائیل به نوار غزه، عملیات نظامی این رژیم را نامشروع توصیف کرد.

روزنامه معاریو پیشتر به نقل از منابع دیپلماتیک نوشته بود وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی به "ریولین" توصیه کرده بود دیدار با کارتر را نپذیرد تا این پیام به وی منتقل شود که هر فردی به اسرائیل ضربه بزند، امکان دیدار با رئیس این رژیم را از دست خواهد داد.

گفتنی است کارتر ضمن انتقاد از دولت های آمریکا، تاکید کرده است که غرب باید حماس را در روند مذاکرات سازش با اسرائیل مشارکت دهد.