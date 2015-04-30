۲ هزار استاد ممتاز در تنظیم سند جامع علمی کشور مشارکت کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، داود محمدی در نشست هم اندیشی اجرایی سازی نقشه جامع علمی کشور که چهارشنبه شب در سالن اجتماعات استانداری قزوین با حضور منصور کبانیان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور، نمایندگان مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی قزوین برگزار شد، بیان کرد: خوشبختانه استان از نظر برخورداری از افراد تحصیل کرده در وضع مناسبی است چنانکه امروز استان بیش از ۱۲۰ هزار دانشجو دارد که از این میان ۷۵ درصد در مقطع کاردانی و کارشناسی ۲۲ درصد در مقطع کارشناسی ارشد و ۳ درصد نیز در مقطع دکتری مشغول تحصیل هستند.

این مسئول ادامه داد: از این میان حدود ۵۰ درصد از دانشجویان استان در رشته علوم انسانی و ۵۰ درصد نیز در رشته های فنی مهندسی و هنر مشغول تحصیل هستند.

وی با اشاره به اهمیت سند جامع علمی کشور اظهار داشت: زمانی که رهبری معظم انقلاب دستور دادند تا مسئولان سند جامع علمی کشور را تدوین کنند بلافاصله در کشور عربستان با تشکیل یک تیم چند ملیتی نقشه راهی برای مراکز آموزشی خود تدوین کردند که همین موضوع نمایانگر اهمیت سند علمی برای کشورهای جهان علی الخصوص کشور ما است.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی گفت: بیش از ۲ هزار استاد حوزه و دانشگاه در تنظیم سند جامع علمی کشور مشارکت داشته اند و نظریات خود را اعمال کرده اند.

محمدی بیان کرد: رهبری در سفر خود به قزوین بیان داشتند که استان قزوین ظرفیت تبدیل شدن به شهرک تحقیقاتی را دارد که بر همین اساس امیدواریم با استقرار مراکزی چون چشمه نور، پارک های علم و فناوری، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، آزاد باراجین و امثالهم این ظرفیت محقق شود.