وحید عرب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ۹ اردوی برگزار شده تیم ملی حضور داشته‌ام و خیلی خوشحالم که می‌توانم به عنوان جوان‌ترین بازیکن تیم ملی کشورم را همراهی کنم.

وی اضافه کرد: حریف اصلی ما در این مسابقات، تیم ملی ساحلی قطر است که عنوان مقام سومی جهان را به دست آورده و در حال حاضر یکی از قدرت‌های ساحلی جهان است.

این بازیکن تیم ملی هندبال ساحلی ایران ادامه داد: با تلاش و آمادگی که از تیم ملی سراغ دارم و با امید به خدا، برای کسب مقام به این دوره از بازی‌ها خواهیم رفت.

عرب زاده افزود: از تمامی مردم استان بوشهر و به ویژه مردم جزیره خارک میخواهم که دعای خیرشان را بدرقه راه تیم ملی هندبال ساحلی کنند و امیدوارم بتوانم نماینده خوبی برای استان بوشهر و جزیره خارک باشم.

عرب‌زاده از موفق‌ترین چهره‌های ورزش استان بوشهر است

جمشید شیخ زاده رئیس هئیت هندبال خارک نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در خارک اظهار کرد: وحید عرب‌زاده یکی از چهره‌های موفق تیم اعزامی استان بوشهر در سال ۹۳ بود که در این مسابقات با عملکرد خوب خود برای حضور در اردوی تیم ملی انتخاب شد.

وی ادامه داد: کسب سهمیه برای حضور در اردوی تیم ملی هندبال ساحلی کار سختی است اما این اتفاق با انگیزه و نیروی مضاعفی که در وحید عرب زاده وجود دارد رخ داده و وی تنها نماینده جنوب کشور و جوانان ترین بازیکن تیم ملی هندبال ساحلی جمهوری اسلامی ایران است.

رئیس هئیت هندبال خارک ضمن اشاره به تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها، افزود: تیم ملی کشورمان با تیم‌های قطر، عمان، بحرین، ویتنام و پاکستان در این دوره از بازی‌ها به رقابت خواهد پرداخت.

لازم به ذکر است پنجمین دوره بازیهای آسیایی ساحلی عمان از روز شنبه 12 اردیبهشت‌ماه آغاز شده و تا هفت روز ادامه دارد.