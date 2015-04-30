تشریح خدمات سلامت داوطلبان هلال احمر/ عیادت از بیماران

به گزارش خبرگزاری مهر، فرح ناز رافع گفت: امسال همزمان با هفته سلامت، دو شاخص آموزش و مشارکت پذیری جامعه در زمینه بهره مندی بیشتر جامعه از خدمات بهداشتی - سلامت و ارتقای سطح آن به عنوان اهداف برنامه های داوطلبان قرار گرفت، افزود: بهره‌مندی به معنای بهره‌مندی آحاد مردم از خدمات است. به این صورت که مردم در هر سطحی از هر فرهنگ، سواد و امکانات مالی در سراسر کشور بتوانند بنا بر نیاز خود از خدمات پیشگیرانه رایگان بهره‌مند شوند و حتی اگر مردم نیاز خود را تشخیص ندادند، خیرین و داوطلبان سلامت موظفند که بدون هیچ چشمداشتی این خدمات را در اختیار مردم قرار دهد.

وی در تشریح کیفیت و کمیت برنامه های این سازمان در هفته سلامت سال جاری، اظهار کرد: با برپایی ۵۲۳ چادر سلامت در سراسر کشور، خدمات سلامت از جمله ویزیت، تست فشار و قند خون به ۵۵ هزار و ۶۲۹ تن از مردم ارائه شد.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر در ادامه برگزاری ۶۷ نمایشگاه تخصصی بهداشت و سلامت و همچنین جشنواره غذاهای سالم را مورد اشاره قرار داد و گفت: تاکید اسناد بالادستی در جمعیت هلال احمر ، جایگاه تامین سلامت جامعه را به ‌عنوان حاصل آموزش و ارتقای فرهنگي یک ملت می داند و طبيعي است در حوزه برنامه های آموزشی این سازمان، دو مقوله بيش از همه مورد توجه هستند، نخست خانواده و سپس آموزش‌ همگانی، بر همین اساس ۴۹۵ دوره آموزشی در سطوح مختلف در هفته سلامت برپا شد.

وی در ادامه به برنامه عیادت از بیماران بویژه بیماران خاص در بیمارستان‌ها و منازل سالمندان پرداخت و تصریح کرد: سنت حسنه عیادت در حالی در ایام هفته سلامت ترویج شد که در کنار آن داوطلبان تلاش می‌کنند در جهت همدردی و نیز رسیدگی به مشکلات این گونه از بیماران با ارائه خدمات پزشکی و پیراپزشکی با مراکز درمانی همکاری کنند.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر خاطرنشان کرد: در این هفته بیش از ۵۵ هزار و ۶۱۷ بیمار و ۲ هزار و ۸۶۱ تن از معلولان و سالمندان از خدمات داوطلبان بهره مند شدند.

به گفته رافع، آمار ارائه شده بر اساس اطلاعات دریافتی از ۲۶ استان کشور است.