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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۹:۱۰

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وارد بوشهر شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وارد بوشهر شد

بوشهر- علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور شرکت در اختتامیه جشنواره ملی روز خلیج فارس وارد استان بوشهر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همزمان با روز ملی خلیج فارس، با استقبال رسمی استاندار و مسئولان محلی بوشهر، برای یک سفر یک روزه وارد بوشهر شد.

جنتی تا دقایقی دیگر برای حضور در اختتامیه جشنواره روز ملی خلیج فارس به همراه مسئولان استان به مجتمع فرهنگی هنری ۹ دی، در محل برگزاری اختتامیه جشنواره حاضر می شود.

جشنواره روز ملی خلیج فارس با عناوین جشنواره ملی دانایی خلیج فارس، جشنواره ملی دانایی محور خلیج فارس، نوآروی های نفت، گاز و پتروشیمی و جشنواره ملی خلیج فارس، دریای فرصت ها، از روز سه شنبه هفته جاری آغاز شده و امروز پس از سه روز پایان می یابد.

در آیین اختتامیه جشنواره ملی روز خلیج فارس از مقالات و طرح های برتر ارسال شده در حوزه های مختلف به دبیرخانه جشنواره تجلیل می شود.

گفتنی است، دهم اردیبهشت به مناسبت سالروز اخراج پرتقالی ها از جزیره هرمز به عنوان روز ملی خلیج فارس نامگذاری شده است.

کد مطلب 2565445

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