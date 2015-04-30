عقاید سیاسی نباید در امور شورا دخالت داده شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد زنجانی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای شهر اردبیل تصریح کرد: اینکه افراد شورا سیاسی نباشند یعنی بینش نداشته باشند و چنین دیدگاهی صحیح نیست.

وی با بیان اینکه منکر خط و خطوط سیاسی در دور های اول تا سوم در شورا نیستم، اضافه کرد: تاکید بنده بر آن است که افراد باید بینش سیاسی خود را بیرون از شورا بگذارند و در امورات شورا دخالت ندهند.

فرماندار اردبیل با بیان اینکه شورا در آغاز به کار خود نهضت خاکریزی به راه انداخته بود، تصریح کرد: در دور اول فقط دو خیابان آسفالت شده داشتیم و نهرها نیز در سطح شهر باقی بود و مطالبه مردم هم آسفالت ریزی بود.

زنجانی گفت: امروز مطالبه مردم آسفالت نیست و بسیار تخصصی تر از دورهای قبلی شده است.

وی با بیان اینکه کارنامه شورا موفق بوده و خدمات متعددی ارائه کرده است، افزود: می تواند به افزایش تعداد پارک ها از ۱۵ مورد به ۱۱۰ مورد اشاره کرد.

رئیس شورای اداری شهرستان اردبیل تکمیل کمربندی اول و بازگشایی معابر و خیابان ها را از دیگر اقدامات شاخص شورا عنوان کرد.

فرماندار اردبیل با یادآوری موفقیت شورا در دور اول اضافه کرد: در آن مقطع پنج نفر برای دور دوم کاندیدا شدند و همگی رای آوردند.

به گفته زنجانی در دور دوم با وجود استیضاح و بحران سیاسی باز سه نفر به دور سوم راه یافتند و در دور سوم شش نفر به دور چهارم راه یافتند.

وی با بیان اینکه در دور چهارم فضا برای فعالیت شورا فراختر است، افزود: شورا باوری بیش از گذشته مشاهده می شود.

اردبیل نیازمند المان شهری است

در این جلسه همچنین عضو سابق شورای شهر اردبیل به ضرورت تعریف مکانیزم ارتباط با محلات شهری توسط شورا تاکید کرد.

ایوب تقوی طلب گفت: در تهران این مهم در قالب شورایاری اجرا شد و انتظار می رود مشابه آن در اردبیل به اجرا درآید.

وی به ضرورت ساخت المان شهری برای اردبیل تاکید کرد و افزود: اینکه بقعه شیخ صفی الدین به عنوان المان شهری است قابل توجه است و با این وجود ضروری است برای این شهر المان دیگری تعریف شود.