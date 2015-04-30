تخلفی در عملکرد مراکز معاینه فنی خودرو اردبیل مشاهده نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا موسوی صبح پنجشنبه در تشریح نتایج بازرسی مراکز معاینه فنی تصریح کرد: این اظهارات که مراکز معاینه فنی صرفا پول می گیرند صحیح نیست.

وی افزود: این موضوع عمومیت ندارد و بازدیدهای مکرر از مراکز معاینه فنی نشان می دهد تخلف خاصی در عملکرد این مراکز وجود ندارد.

مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان با تاکید به بازرسی مداوم از عملکرد این مراکز تصریح کرد: در حال حاضر کاهش زمان معاینه فنی خودروها توسط سازمان محیط زیست دنبال می شود.

موسوی با اذعان به اینکه در کلان شهرها بنزین با استاندارد یورو ۴ مصرف می شود، اضافه کرد: در خود اردبیل این سهمیه فعلا تخصیص نیافته و آلودگی نگران کننده در هوای استان مشاهده نمی شود.

این مسئول با بیان اینکه تخصیص این بنزین پیگیری می شود، اضافه کرد: وضعیت هوای استان به صورت مداوم توسط ایستگاه سنجش ثابت و سیار آلودگی هوا سنجش شده و نگرانی وجود ندارد.

وی تاکید کرد: تنها خودروها عامل آلودگی هوا نیستند و خانه های مسکونی و کارخانه ها و واحدهای صنعتی نیز در آلودگی نقش ایفا می کنند.