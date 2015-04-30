برنامه گردشگری محله به صورت ماهانه در اصفهان برگزار می شود

محمد ایزدخواستی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این هفته سومین مرحله گردشگری محله در اصفهان به اجرا در آمد و بیش از ۳۰ هزار نفر تاکنون از این برنامه بازدید به عمل آوردند.

وی بیان داشت: در آخرین روز از هفته گردشگری محله میدان امام علی (ع) است حدود ۱۰ هزار نفر از برنامه های این میدان بازدید کردند.

دبیر کمیته گردشگری شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: در سومین مرحله گردشگری محله میدان امام علی (ع) از مسجد جامع اصفهان، مسجد علی، بازار هارونیه، میدان امام علی (ع) و امامزاده اسماعیل بازدید صورت گرفت.

وی با بیان اینکه در سومین دوره گردشگری محله دوره سلجوقیه به نمایش درآمد، اضافه کرد: بازار مکاره، مکتب خانه ، نظامیه، انواع کاروان ها از جمله کاروان شتر زمان سلجوقیه و اسب سواران، نظامیان سوارکار و داروغه و مشاغل آن زمان از جمله آهنگری، رنگرزی و غیره در معرض دید گردشگران قرار گرفت.

ایزدخواستی از به کارگیری ۳۵۰ هنرور و هنرمندان و سوارکاران در این دوره از گردشگری محله خبر داد و اعلام کرد: این برنامه با اکیپ ۱۵۰ نفره به اجرا گذاشته شد.

وی اعلام کرد: برگزاری هفته های گردشگری در محلات زمینه ای برای برگزاری هفته گردشگری میدان امام علی (ع) بود که می تواند در زمینه جذب گردشگر شهری موثر باشد.

دبیر کمیته گردشگری شهرداری اصفهان اظهار داشت: تاکنون این هفته ها در دو محله علی قلی آقا و حسن آباد برگزار شده که توانسته به میزان قابل توجهی این سازمان را به اهداف خود نزدیک سازد.

وی با بیان اینکه هفته های گردشگری به عنوان پدیده ای جدید در گردشگری شهری در کشور مورد توجه قرار گرفته است، عنوان کرد: اختتامیه همایش ملی گردشگری محلات در هفته نكوداشت اصفهان برگزار می شود.

ایزدخواستی تاکید کرد: در هفته نکوداشت اصفهان برگزاری هفته گردشگری از سطح محلی به سطح ملی و بین المللی ارتقا می یابد.