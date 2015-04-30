اتمام پروژه پارک جنگلی کرمانشاه تا ۴ سال آینده

حجت الاسلام رضا زین الدین در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پروژه پارک جنگلی سراب قنبر کرمانشاه گفت: در راستای اجرای این پروژه امسال ۱۲ هکتار درختکاری صورت گرفته و سعی بر این است این میزان به ۳۰ هکتار تا پایان سال ۹۴ افزایش یابد.

وی افزود: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته این پارک جنگلی طی سه تا چهار سال آینده قابل استفاده خواهد بود و هم اکنون نیز به صورت مناسب مورد حفاظت قرار گرفته است.

زین الدین تاکید کرد: فقط کاشت درخت مهم نیست بلکه نگهداری و حفاظت از آن باید به صورت ویژه و جدی دنبال شود که در دستور کار شوراست.

وی اعتبارات در نظر گرفته شده امسال را برای این پروژه حدود یک تا دو میلیارد تومان اعلام کرد.

سخنگوی شورای شهر کرمانشاه در خصوص بحث آماده سازی محوطه این مجموعه تفریحی نیز گفت:این اقدامات نیز پس از درختکاری پارک جنگلی آغاز و اجرا خواهد شد.

احداث پروژه پارک آبی در کرمانشاه

وی در خصوص پروژه پارک آبی هم گفت: این پروژه هنوز در مرحله مطالعه قرار دارد و چنانچه به نتیجه برسد خبر احداث آن اعلام خواهد شد.

سخنگوی شورای شهر کرمانشاه با اشاره به شعار امسال مقام معظم رهبری نیز گفت: اگر بتوانیم فرمایش حضرت آقا را نصب العین خود قرار دهیم با همدلی و همزبانی می توانیم خیلی از اقدامات را به انجام برسانیم.

زین الدین افزود: حضرت آقا در فرمایشات نوروزیشان فرمودند همه ظرفیت ها آماده است و ما امیدواریم بتوانیم با بهره گیری از همه ظرفیت ها شرایط مناسبی را در کرمانشاه رقم بزنیم.