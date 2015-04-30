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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۱:۱۲

با حضور مشاور وزیر ورزش؛

مراسم تودیع سرمربی تیم جوانان برگزار شد!

مراسم تودیع سرمربی تیم جوانان برگزار شد!

مراسم تودیع امیرحسین پیروانی سرمربی تیم فوتبال جوانان ایران از سمت مدیرکلی اداره ورزش و جوانان شهرستان شمیرانات روز چهارشنبه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، احمد نامنی با حکم مشاور وزیر و مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران، به عنوان سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان شمیرانات منصوب شد.

در حکم حمیدرضا گرشاسبی به نامنی آمده است:« با توجه به تعهد، تخصص و تجربیات مدیریتی جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان شمیرانات منصوب می‌شودی. امید است با اتکال به خداوند متعال و با بهره گیری از همه امکانات و ظرفیت‌های مادی و معنوی، خلاقیت و تلاش، در انجام این مسئولیت خطیر موفق و مؤید باشید.»

احمد نامنی جانشین امیرحسین پیروانی سرمربی تیم فوتبال جوانان ایران و مدیرکل اداره ورزش و جوانان شهرستان شمیرانات شد و مراسم تودیع وی عصر چهارشنبه با حضور حمیدرضا گرشاسبی مشاور وزیر و مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران برگزار شد.

در این مراسم طی حکمی از سوی مشاور وزیر و مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران، امیرحسین پیروانی به عنوان مشاور ورزشی مدیر کل منصوب شد و ابلاغ وی اهدا شد.

کد مطلب 2565514

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