مراسم تودیع سرمربی تیم جوانان برگزار شد!

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، احمد نامنی با حکم مشاور وزیر و مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران، به عنوان سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان شمیرانات منصوب شد.

در حکم حمیدرضا گرشاسبی به نامنی آمده است:« با توجه به تعهد، تخصص و تجربیات مدیریتی جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان شمیرانات منصوب می‌شودی. امید است با اتکال به خداوند متعال و با بهره گیری از همه امکانات و ظرفیت‌های مادی و معنوی، خلاقیت و تلاش، در انجام این مسئولیت خطیر موفق و مؤید باشید.»

احمد نامنی جانشین امیرحسین پیروانی سرمربی تیم فوتبال جوانان ایران و مدیرکل اداره ورزش و جوانان شهرستان شمیرانات شد و مراسم تودیع وی عصر چهارشنبه با حضور حمیدرضا گرشاسبی مشاور وزیر و مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران برگزار شد.

در این مراسم طی حکمی از سوی مشاور وزیر و مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران، امیرحسین پیروانی به عنوان مشاور ورزشی مدیر کل منصوب شد و ابلاغ وی اهدا شد.