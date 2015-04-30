به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله جهانگرد پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم بهرهبرداری از شبکه پهنباند استان قم در مجتمع دارالحدیث با اشاره به خطوط کلی برنامهای که وزارت ارتباطات دنبال میکند اظهار داشت: برنامههای توسعه همه کشورها از سه بعد امنیت، فرهنگ و اقتصاد برخوردار است که در دو دهه اخیر سرمایه انسانی، محیط زیست و فناوری به این شاخصها اضافه شده است.
وی ادامه داد: در اقتصاد ایران سه قطب مهم صنعت، کشاورزی و خدمات وجود دارد. در صنعت ۴۰ درصد ارزش افزوده و در کشاورزی ۱۲ درصد ارزش افزوده داریم اما در خدمات ۵۸ درصد ارزش افزوده است.
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه در حوزه کشاورزی امکان اشتغال بیشتر وجود ندارد گفت: در حوزه صنعت هم هر مقدار تکنولوژی وارد کنیم ارزش افزوده بیشتر میشود اما اشتغال کمتر میشود اما تنها حوزهای که با ورود فناوری هم ارزش افزوده بیشتر میشود و هم اشتغال حوزه خدمات است.
وی با اشاره به اینکه تحولات پیش روی اقتصاد کشور به مسئله فناوری ارتباط مستقیم دارد افزود: توسعه زیرساختهای ارتباطی و شبکه ملی اطلاعات میتواند در این زمینه در کشور تحولات بزرگی ایجاد کند.
جهانگرد با اشاره به اینکه طبق قانون برنامه پنجم باید برای ۶۰ درصد خانواده و ۱۰۰ درصد کسب و کار شبکه اینترنت با ظرفیت بالا ایجاد شود خاطرنشان کرد: در دولت گذشته از این اهداف دور شدهایم.
وی با اشاره به نزدیک شدن ۵۰ درصدی به اهداف برنامه توسعه در دولت جدید گفت: دو هزار درصد رشد در سرمایهگذاری در دولت جدید در فناوری اطلاعات داشتهایم.
دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور با اشاره به ایجاد زیر ساختهای ارتباطی افزود: صدها کیلومتر فیبر نوری در کشور ایجاد شده که اقدام بزرگی محسوب میشود.
وی توسعه ارتباطی را زیر ساخت توسعه فرهنگی و اقتصادی دانست و اظهار داشت: موقعیت جغرافیایی ایران موجب شده بیشترین تقاضا برای انتقال ترافیک از کشور ما باشد که این هم جزو مزیتهای ما در زمینه فناوری اطلاعات است.
جهانگرد با اشاره به امکان ایجاد یک دولت شفاف با استفاده از فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: هر مقدار زیر ساختهای شبکه باند پهن را افزایش دهیم اشتغال و اقتصاد هم رشد میکند.
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