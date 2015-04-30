خسارت پدیده های جوی به ۲۵۷ هکتار از باغات و اراضی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، علی رخ افروز مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تبریز پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وجود سه هزار و ۴۰۰ هکتار باغات میوه در تبریز، از وارد شدن خسارت به ۲۲۷ هکتار از باغات مثمر و غیرمثمر این شهرستان بر اثر بارش تگرگ و طوفان ۲۲ فروردین امسال خبر داد و گفت: میزان این خسارت که بیشتر متوجه باغات گردو، زردآلو، گوجه سبز، سیب، هلو و بادام است هزار و ۷۲۰ میلیون ریال ارزیابی شده و علاوه بر این در اثر طوفان پنج هزار و ۷۷۵ اصله درخت مثمر و غیر مثمر روستاهای چاوان، شادآباد علیا و جانقور نیز بدلیل وقوع طوفان دچار خسارت شده اند.

مدیر جهاد کشاورزی اهر نیز از خسارت بارش های اخیر و سیل ناشی از آن به بیش از ۳۰ هکتار از باغات این شهرستان اشاره و تصریح کرد: بارش‌های مداوم و سیل ناشی از آن در روزهای اخیر باعث رسوب‌گذاری و تخریب تدریجی ریشه درختان می شود که بر همین اساس کلیه بهره برداران برای جلوگیری از وارد شدن خسارت بیشتر باید هرچه زودتر ریشه درختان و به ویژه پای درختان هسته دار را تا بیش از یک ونیم متر باز کنند.

محمد اسدی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه باغداران باید بیمه تنه درختان را علاوه بر بیمه محصولات سردرختی، امری ضروری تلقی کنند، اظهار داشت: با توجه به وضعیت جوی استان و بویژه شهرستان اهر و بروز تغییرات مستمر و غیر پیش بینی شده، این اقدام می تواند موجب کاهش دغدغه های خاطر بهره برداران در زمان وقوع چنین پدیده هایی باشد.