ترافیک محورهای منتهی به شمال سنگین شد/راهبندان در آزادراه کرج

به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت ترافیکی محورهای برون شهری نشان می‌دهد که در استان تهران محورهای رودهن - دماوند، دماوند-گیلاوند، گیلاوند -آبسرد، عوارضی تهران - قم ترافیک نیمه سنگین و در محور قم - تهران (عوارضی) ترافیک سنگین وجود دارد.

همچنین در استان البرز، آزادراه قزوین - کرج (گلشهر)، آزادراه کرج - تهران پل کلاک، آزادراه کرج - قزوین (پل هشتگرد) ترافیک نیمه سنگین، در کرج - چالوس مقطع پوركان، آزادراه کرج - قزوین (گلشهر)، کرج - چالوس(بیلقان)، آزادراه تهران - کرج پل کلاک، آزادراه کرج - قزوین(ترمینال کلانتری) و کرج-چالوس(سد کرج) ترافیک سنگین گزارش شده است. در این استان، محورهای آزادراه تهران - کرج کیلومتر۲۵ راهبندان گزارش شده و مابقی محورهای این استان ترافیکی روان دارند.

براین اساس محورهای پلور - گزنک، چالوس - مرزن آباد، بابل - قائمشهر و کرج - مرزن آباد در استان مازندران هم با ترافیک نیمه سنگین و محور جمکران - بلوار پیامبر اعظم در استان قم هم با ترافیک سنگین روبرو است.