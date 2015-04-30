زیرساخت های فرآوری محصولات کشاورزی در روستاها فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز سید ابوالفضل رضوی رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در همایش روز ملی شورا و شورای اداری شهرستان ورامین طی سخنانی اظهار داشت: شوراها به عنوان نهاد مردمی و برخواسته از آرای مردمی می تواند در توسعه و پیشرفت شهرها وروستاهای شکور نقش فرین باشد.

رضوی افزود: اعضای شورای شهر باید از این فرصت خدمت رسانی به مردم به خوبی استفاده کنند و با استفاده از ظرفیت های موجود در جهت پیشرفت و آبادانی حوزه فعالیتشان تلاش کنند.

وی یادآور شد: تشکیل شوراهای اسلامی را باید یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی دانست که تلاش می شود در نهاد شورا با یک خرد جمعی، بهترین تصمیم برای یک شهر یا روستا گرفته شود.

این مسئول ادامه داد: مقام و منزلت شوراهای روستا و شهر در قانون اساسی و مدیریت اجرایی کشور بسیار ارزشمند است و شوراها در ایران نماد حضور احاد مردم در تصمیمات اجرایی کشور می باشد

وی افزود: همه مسئولان وظیفه دارند در توسعه و آبادنی روستاها نقش ایفا کنند اما نقش خود روستا نشینان و شوراهای روستا در توسعه روستاها بسیار مهم و کلیدی خواهد بود.

رضوی تاکید کرد: دولت تنها ارگان مسئول در توسعه روستاها نیست و بیشتر وظیفه اجرایی و تسهیل قوانین برای حضور بخش خصوصی را دارد و هم اکنون در سیستم های حکومتی و اجتماعی جهان هیچ امری بدون حضور مردم محقق نمی شود.

وی تصریح کرد: حضور و مشارکت آحاد مردم در مسائل اقتصادی در این سالها بسیار کم بوده است و باید فعالیت های اقتصادی مردم در قالب اقتصاد مقاومتی در همه بخش ها را بیشتر کنیم که دولت تدبیر و امید در این راستا برنامه های مختلفی دارد.

رضوی گفت: مردم مانند شاخه های جزئی افتصاد کشور می توانند با سرمایه های اندک جریان های بزرگ اقتصادی را شکل دهند و در روستاها این مهم با مشارکت روستا نشینان و شوراهای روستان امکان پذیر است

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری گفت: دولت تدبیر و امید طرح راه اندازی شرکت های توسعه روستایی را برای حضور و مشارکت احاد مردم آماده کرده و این طرح می تواند نقش مهمی برای ایجاد امید و اشتغال در روستاها اجرا کند.

وی گفت: در این طرح دولت به شرکتهای توسعه روستایی که اقدام به جذب سرمایه های اندک مردم کرده باشد چهار برابر سرمایه شرکت تسهیلات مالی با سود بسیار کم پرداخت خواهد کرد.

این مسئول با اشاره به کمک دولت برای سود دهی این شرکت ها گفت : در سیاست راه اندازی شرکت های توسعه روستایی بیشترین خدمات و تسهیلات مالی برای راه اندازی آنها در نظر گرفته شده و باید فرمانداران و شوراهای روستا در کنار بهره برداران و کشاورزان ضمینه لازم برای تشکیل شرکت ها را فراهم کنند.

سید ابوالفضل رضوی رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری ادامه داد: این تسهیلات مالی به صورت کم بهره و با باز پرداخت چند ساله به این شرکت ها پرداخت می شود و شرکتهای که خانواده معظم شهدا و ایثارگران و اعضای کمیته امداد تشکیل دهند با تسهیلات مالی بیشتر برخورداد خواهند بود.

وی گفت: امروز روستاها در جهان دارای کاربردهای کشاوری و صنعتی هستند به طوریکه قطعات فضاپیمای بزرگ کشور هندوستان را در روستاها ساختند و در ایران نیز باید زیر ساختهای لازم برای فرآوری محصولات کشاورزی در خود روستاها ایجاد شود تا اشتغال به جای شهرها در خود روستاها انجام گردد.

وی در پایان سخنان خود گفت: مقام معظم رهبری طی سالهای گذشته شعارهایی با مضامین اقتصادی را مطرح کردند که نشان از دغدغه رهبری نسبت به مسائل اقتصادی است