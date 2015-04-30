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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۳:۲۹

جهان فقط ۱۰۰۰ سال دیگر باقی خواهد ماند

جهان فقط ۱۰۰۰ سال دیگر باقی خواهد ماند

یک فیزیکدان برجسته اعلام کرده است که جهان به زودی شاهد فروپاشی خواهد بود و تنها راه فرار از این اتفاق مهاجرت انسان به فضا است.

مجله مهر: استفن هاوکینگ اعلام کرده است که بشر تنها ۱۰۰۰ سال وقت دارد در روی زمین زندگی کند و اگر به سیاره ای دیگر مهاجرت نکند پس از ۱۰۰۰ سال، دیگر امکانی برای زیستن در دنیا نخواهد داشت.او که برای اولین بار در استرالیا سخنرانی کرده است اعلام نموده که بشر برای حیات و ادامه زندگی باید به کندوکاو فضا بپردازد. هاوکینگ در سخنرانی سالن اپرای سیدنی گفته است: من می خواهم مردم را تشویق کنم تا علاقه بیش تری به حوزه فضایی پیدا کنند.

 

این فیزیکدان پیش از این نیز در سخنانی گفته بود که پیشرفت های فضایی می تواند به روند مهاجرت انسان به سیاره ای دیگر در آینده، کمک کند. هاوکینگ در سال ۲۰۰۶ به بی بی سی گفته بود: دیر یا زود جنگ هسته ای و یا فاجعه هایی مانند برخورد شهاب سنگ ها می تواند همه ما را از بین ببرد. هم چنین در  سال ۲۰۱۰ نیز گفته بود که اگر به فضا برویم و اجتماعات جدیدی را شکل دهیم در امان خواهیم ماند.

کد مطلب 2565583

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