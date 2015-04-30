طرح چهار بانده شدن مسیر اسلام آباد غرب به حمیل اجرایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری اسلام آباد غرب، سید حسین میرشفیع در بازدید از راه های روستایی شهرستان اسلام آباد غرب، اظهار داشت: اکثر راه های آسفالته روستایی حوزه این شهرستان نیاز به تعمیر و بازسازی دارد.

وی با بیان اینکه وضعیت راههای موجود روستایی این شهرستان مناسب نبوده، افزود: در بحث اعتبارات مشکلاتی وجود دارد اما قول می دهیم به زودی ۵۰ کیلومتر از راه های این شهرستان را با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال و در سالهای آتی ۱۵۰ کیلومتر از راههای روستایی این شهرستان را مجددا روکش آسفالت کنیم.

میر شفیع گفت: امسال هم ۸ کیلومتر از راه اسلام آباد غرب به حمیل چهاربانده می شود و مابقی این پروژه در سالهای آتی انجام خواهد شد.

معاون وزیر راه، خاطر نشان کرد: مشکلات راه دسترسی به مسکن مهر و همچنین نقاط حادثه خیز راههای اصلی شهرستان اسلام آباد غرب را در وزارتخانه و به مدیران متولی ارائه خواهم کرد و امیدواریم که این مشکلات رفع شود.

فرماندار شهرستان اسلام آباد غرب نیز در ادامه، اظهار داشت: در شهرستان اسلام آباد غرب ۳۸۰ کیلومتر راه روستایی و ۱۸۰ کیلومتر راه اصلی وجود دارد که ۹۰ کیلومتر راههای روستایی حوزه شهرستان شنی است.

افشین کریمی افزود: از معاون محترم وزیر در امور راههای روستایی انتظار داریم اعتبار لازم برای روکش آسفالت راههای روستایی، رفع نقاط حادثه خیز راههای اصلی، چهار بانده کردن راه اسلام آباد به حمیل و رفع مشکل راه دسترسی مسکن مهر را مورد توجه داشته باشند و در این خصوص دستور اقدام لازم را صادر کنند.