مخالف ادغام صندوق تامین اجتماعی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر در این دیدار که ظهر امروز در محل اتحادیه انجمن های اسلامی شهرستان گرگان انجام شد، ابتدا دبیر اتحادیه انجمن های اسلامی کار استان گفت: واردات و قاچاق کالا از مهم ترین مشکلات در بحث اقتصاد و تولید است که رهبر معظم انقلاب نیز بر جلوگیری از آن تاکید بسیار دارند.

سهراب مهاجر با بیان این که قاچاق کالا قاتل اشتغال و سرمایه گذاری است، اظهار کرد: ادغام صندوق بیمه تامین اجتماعی با دیگر صندوق ها نیز از دیگر مسائل و مشکلات جامعه کارگری است که کارگران به شدت با این موضوع مخالف هستند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان هم در این جلسه گفت: امسال تنها سالی بود که دستمزدها بر اساس ۱۷ درصد تورم افزایش یافت ولی در کل طی هشت سال گذشته چون دستمزدهای کارگران بر اساس تورم افزایش نداشته است ما از دولت به اندازه این هشت سال طلب داریم.

هادی رضا زاده افزود: ادغام صندوق های بیمه ای نیز از دیگر مشکلات و معضلات پیش روی جامعه کارگری کشور است. صندوق بیمه تامین اجتماعی سال هاست با پرداخت های بیمه کارگران سختکوش شکل گرفته است و حال برخی مسئولین و نمایندگان تلاش دارند صندوق های ورشکسته دیگر را با تامین اجتماعی ادغام کنند که نمایندگان تشکل های کارگری استان به شدت با این موضوع مخالف هستند.

وی بیان کرد: در پی تحقق شعار سال کارگران هم پیشتاز این عرصه هستند ولی تاکنون طی دو سالی که استاندار بر مسند استانداری استان تکیه زده است موفق نشده ایم با استاندار جلسه مشترکی داشته باشیم و ایشان تاکنون فرصتی به جامعه کارگری برای بیان دردها و مشکلات خود نداده است.

نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران در میان همه کشور های اسلامی یک الگو است و امروز سونامی اسلامی به یمن جمهوری اسلامی در کل دنیا طنین انداز شده است.

رحمت الله نوروزی افزود: امروز حمایت از دولت در کشور می تواند زمینه مرتفع شدن هر چه بیشتر مشکلات مردم را فراهم کند و ما نیز در مجلس به دنبال رفع مشکلات در سایه همکاری بین دولت و مجلس هستیم.

وی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص ممانعت از قاچاق کالا و واردات کالا تاکید داشتند و به گفته معظم له مبارزه با قاچاق کالا نباید تنها لغلغه زبان دولت و مجلس باشد.

وی اظهار کرد: در اشتغال بخش پنبه استان سال ۵۷ در حدود ۱۵۷ هزار هکتار از مزارع استان به کشت پنبه اختصاص داشت اما هم اکنون این مزارع به ۱۲ یا ۱۳ هزار هکتار رسیده است که موجب شده است بخش عظیمی از اشتغال بخش کشاورزی استان راکد شود و دلایل این موضوع هم مقرون به صرفه نبودن بخش کشاورزی است .

نوروزی در ادامه تحریم ها را از دیگر موانع رشد اقتصادی کشور ذکر کرد و گفت: پایین آمدن قیمت نفت هم طی یک سال اخیر موجب شد تا دولت نتواند برخی اقدامات خود را در جهت رشد و توسعه در کشور آن گونه که لازم بود انجام دهد.

واحدهای تولیدی توانی برای افزایش حقوق کارگران را ندارند

وی افزود: امروز توانی برای واحدهای تولیدی استان برای افزایش حقوق بیش از آن چه در حال حاضر انجام شده است وجود ندارد و بسیاری از شرکت های صنعتی و تولیدی ما به دلیل مشکلاتی که داشتند ریزش نیروی کار زیادی داشتند.

نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی افزود: ما در مجلس به دنبال تحقق مطالبات کارگران هستیم که از جمله می توان به قانون سخت و زیان آور و بیمه کارگران ساختمانی اشاره کرد.

عضو شورای اسلامی شهر گرگان هم در این جلسه گفت: بخش اعظمی از وقت ما در شورای شهر به موضوع اشتغال برای بیکاران و شنیدن درخواست های اشتغال خانواده ها برای فرزندان بیکار می گذرد.

نبی هزار جریبی افزود: در حال حاضر در نظام مهندسی استان چهار هزار و ۲۰۰ مهندس دارای مدرک لیسانس و فوق لیسانس بیکار داریم که به نظام مهندسی درخواست کار داده اند.

حقوق کارگران با دیگر اقشار جامعه همسان سازی شود

وی با بیان این که اشتغال هم اکنون مهم ترین مشکل استان گلستان است، گفت: باید صنایع مادر در استان فعال شود و بودجه ها در استان به سمت فعالیت هایی برود که قابلیت اجرایی داشته باشد.

هزار جریبی تصریح کرد: حقوق کارگران پایین است و باید حقوق و مزایای این قشر زحمت کش با دیگر افراد جامعه مانند کارمندان همسان سازی شود.

وی ساماندهی مراکز آموزش عالی را از دیگر اقداماتی عنوان کرد که دولت می تواند با اجرای آن از افزایش تعداد افراد تحصیل کرده بیکار جلوگیری کند.