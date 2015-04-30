نگران مالک جدید پرسپولیس نیستم/ زندگی خصوصی بازیکنان زیر نظر است

به گزارش خبرگزاری مهر، برانکو ایوانکوویچ در نشست خبری پیش از دیدار این تیم برابر پیکان تهران، در مورد اینکه با فروش سهام باشگاه پرسپولیس و انتخاب مالک جدید که احتمالا حسین هدایتی باشد، نگران آینده کاری خود نیست؟ ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: مهمتر از همه ما پرسپولیس است. البته به کسانی که میل به سرمایهگذاری در این تیم دارند، از صمیم قلب تبریک میگویم و امیدوارم پرسپولیس را به شکلی تبدیل و تجهیز کنند که هواداران بسیار آن، دوست دارند.
وی با بیان اینکه سرمایهگذاران در باشگاه پرسپولیس به هر شکل سزاوار تقدیر و تشکر هستند، افزود: رئیس آینده باشگاه در مورد همه چیز و حتی من میتواند تصمیم میگیرد، هرچند من امروز سرمربی هستم و یکسال دیگر هم با باشگاه قرارداد دارم.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس اضافه کرد: مالک جدید باشگاه دقیقا در راستای موفقیت آن حرکت و گام به جلو میگذارند و من دوباره از همه آنها که قصد کمک به پرسپولیس را دارند، تشکر میکنم. آنها میخواهم شور و شعف را به هواداران پرسپولیس تقدیم کنند و پای جوانان زیادی را به فوتبال باز کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در مدت زمان حضورش در پرسپولیس با علی دایی شاگرد پیشین خود و سرمربی قبلی پرسپولیس در مورد شرایط تیم صجبت کرده است یا نه؟ تاکید کرد: دایی یک از بزرگترین بازیکنان ایران در تاریخ پرسپولیس، ایران و دنیا است که در تاریخ وجود دارد. او همانگونه که علی پروین و سایر پیشکسوتان در صعود پرسپولیس به رده بالا و این جایگاه قدم برداشتند، به این تیم و فوتبال ایران خدمت کرده و من برای همه آنها احترام قائل هستم.
برانکو با بیان اینکه میداند علی دایی برای پرسپولیس و فوتبال ایران ایثار کرد و وظیفه درایم به او افتخاری کنیم، تاکید کرد: در این مدت فرصت نکردم با او تماس بگیرم زیرا بازیهای و تمرینات پرسپولیس بسیار فشرده بوده است. ما روز جمعه بازی داریم، دوباره چهارشنبه باید در آسیا به میدان برویم و دوشنبه هفته بعد از آن هم در تبریز برابر گسترش به میدان برویم. ما باید طوری تیم را آماده کرده و تلاش کنیم که در نهایت به موفقیت برسیم.
وی با طرح این پرسش که چرا نمیخواهد علی دایی را ببیند؟، ادامه داد: اینها همه بازیکنانم بودند، مادامی که تیم ملی بودم، به همراه ایشان و ملیپوشان، شادیهای زیادی را برای مردم ایران رقم زدیم و من به ایشان افتخار میکنم.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد بازی با پیکان هم اینگونه اظهارنظر کرد: میدانم نتایج اخیر در شان واقعی تیمهای پرسپولیس و پیکان نبوده اما ما هم تیم ضعیفی نیستیم و برای کسب پیروزی در این مسابقه به میدان میرویم.
وی با بیان اینکه محسن بنگر را به دلیل مصدومیت و خانزاده را به دلیل محرومیت در اختیار ندارد، تصریح کرد: حمیدرضا علی عسگری هم شرایط خوبی ندارد و ما برای اینکه از تشدید مصدومیتش جلوگیری کنیم، در بازی با پیکان از او استفاده نمیکنیم زیرا برای بازی با بنیادکار به این بازیکن نیاز داریم.
برانکو در مورد نتایج ضعیف اخیر پرسپولیس یادآور شد: در بازیهای اخیر خود امتیازات زیادی که میتوانستیم کسب کنیم، را بدست نیاوردیم اما من به آینده پرسپولیس خوشبین هستم. این مساله را روند تیمیمان نشان میدهد. در مسابقات قبلی تیم برتر میدان بودیم، در خوزستان، استقلالیها تنها یک موقعیت داشتند که به گل رسیدند. در بازی با سپاهان ۵ موقعیت صددرصد گل ما به هدر رفت و پنالتیمان نادیده گرفته شد، ضمن اینکه روی دو اشتباه انفرادی بازی را واگذار کردیم.
وی اضافه کرد: در بازی برابر لخویا قطر هم شانسهای زیادی را روی دروازه حریف ایجاد کردیم اما درحالی گل خوردیم که ۸ بازیکن ما برابر دو بازیکن حریف توپ را از دست دادند، اتفاقی که روند حرکتی تیم پرسپولیس را مختل کرد. البته در بازی برابر سایپا بسیار خوب و پرفشار ظاهر شدیم و درشرایطی مقابل این تیم قرار گرفتیم که آن را میتوان شرایط بحرانزا نامید زیرا هر ۳ روز یکبار، یک بازی انجام دادیم. با این حال گل اول را روی اوت دستی و گل دوم را با لیز خوردن نوری و پنالتی که به حریف داده شد، خوردیم، آنهم در شرایطی که سایپا شانس آنچنانی برای گلزنی نداشت.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر که اشتباهات فردی در بازیهای گذشته لطمات بدی به این تیم زد و آیا برای کاهش این اشتباهات تدبیری را در نظر گرفتهاید؟، خاطرنشان کرد: این موضوع کاملا در تیم ما دیده میشود. ما به عنوان یک تیم اثرگذار نشان میدهیم اما اشتباهات فردی باعث عدم نتیجهگیریمان شد. امروز باید با کار و تمرین زیاد این مشکل را برطرف کنیم. درحال بازی، آنالیز دیدارهای قبلی را به بازیکنان ارائه و اشتباهات را یادآور میشویم و از نظر روند تمرینی هم کار کرده تا اشتباهات را جبران کنند.
وی در مورد اینکه پرسپولیس در اکثر بازیهای گذشته از کنارهها گل خورده است؟، تاکید کرد: طبیعی است حساسترین منطقه زمین، استفاده از کنارهها است اما آنقدر تلاش میکنیم تا این مشکل را برطرف کنیم.
برانکو در پاسخ به این پرسش که در هفتههای اخیر شما صادقیان و خانزاده را به دلیل مسائل حاشیهای از دست دادید و آیا تدابیری را در نظر میگیرید که حواشی در تیم کاهش یابد؟، اظهار کرد: این جزو نکاتی است که ما به بازیکنان اشاره میکنیم که بازیکن در قبال اجتماع باید چه رفتاری را ارائه دهد. در جهان تعداد زیادی فوتبالیست وجود دارد و این حواشی همیشه بوده، هست و خواهد بود. بازیکن شاید ناراضی و عصبانی شده تا چنین اتفاقاتی رخ دهد اما ما به عنوان مربی باید این موضوع را گوشزد کنیم.
آیا وظیفه مربی است که در زندگی خصوصی بازیکنان ورود کند؟ که وی به این پرسش اینگونه پاسخ داد: زندگی خصوصی بازیکنان فوتبال زیر ذره بین است، بویژه بازیکنان تیمهای بزرگی همچون پرسپولیس و تیم ملی زیرا آنها به علت اینکه در تیم بزرگی بازی میکنند، بیش از سایر نفرات زیر ذره بین هواداران و علاقمندان به فوتبال ملی و باشگاهی قرار داشته و با سایر بازیکنان یکی نیستند.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: آنها باید مراقب تک تک رفتارهایشان باشند زیرا ممکن است الگوی افراد و جوانان زیادی قرار بگیرند.
وی در مورد حضور میثم حسینی در تمرینات این تیم خاطرنشان کرد: من میدانم این بازیکن حدود ۴ ماه است از فوتبال و روند تمرینات دور شده است. ما از نظر فنی نمیتوانیم روی آمادگی این بازیکن حساب کنیم. حسینی آمد سوال کند که ما از او استفاده میکنیم یا خیر؟ حتی با تیم تمرین هم کرد اما طبیعی است بازیکنی که ۴ ماه از تمرینات دور باشد، نمیتواند پرسپولیس را همراه کند. او امروز تحت اختیار باشگاه قرار دارد.
برانکو در مورد جدایی روانشناس این تیم و پیوستنش به تیم پیکان در آستانه بازی این دو تیم گفت: من کادرفنی خودم را داشته و با آنها کارم را ادامه میدهم.
دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس و پیکان در هفته بیست و هشتم رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور ساعت ۱۸ فردا جمعه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار میشود.
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