حضور ۱۵ پژوهشگر بین المللی در همایش حافظ

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر دومنیکو اینجنیتو (عضو هیات علمی دانشگاه یو سی ال ای آمریکا) یکی از حافظ شناسان بزرگی است که در این همایش شرکت میکند.

از دیگر حافظ شناسان این همایش می توان به دکتر مجدالدین کیوانی از آمریکا، دکتر شکوفه تقی از سوئد و دکتر خلیل ابراهیم ساری اوغلو، دکتر علی گوزل یوز و مهمت آتالای از ترکیه اشاره کرد. همچنین از کشور هندوستان پرفسور آذر میدخت صفوی مدیر موسسه پژوهش های زبان و ادبیات فارسی و از حافظ پژوهان تاجیکستان دکتر عبدالشکور و مهری نسا عبدالستاروف نیز در این همایش حضور دارند.

دکتر صفر عبدالله شرق شناس معروف، عده‌ای از مسئولان گروه زبان و ادبیات فارسی از کشور تاجیکستان از جمله دکتر مطلوبه خواجه یوا معاون پژوهشی دانشگاه دولتی خجند، دکتر نورف مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دولتی خجند و همچنین دکتر ابوالکلام سرکار از بنگلادش از دیگر مهمانان خارجی این همایش هستند.

همایش بین المللی بزرگداشت اندیشه های خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی توسط دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ ۱۵ لغایت ۱۸ اردیبهشت در تهران و شیراز برگزار خواهد شد.