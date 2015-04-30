به گزارش خبرنگار مهر، تونی اولیویه‌را ظهر پنجشنبه در نشست خبری قبل از بازی تیم های گسترش فولاد و تراکتورسازی تبریز در خبرنگاران با بیان اینکه تراکتور مشکلات زیادی همچون کمبود بازیکن دارد، افزود: برای بازی فردا ۱۶ بازیکن بیشتر ندارم، ۲۷ بازیکن در لیست ما وجود دارد که سه نفر آنها دروازه بان هستند و از بازیکنان سرباز هم نمی توانیم استفاده کنیم، دو مصدوم داریم و دو بازیکن زیر ۲۰ سال، که فقط ۱۶ بازیکن برای ما باقی می ماند.

وی سپس با اشاره به اینکه با همه مشکلات سعی می کنیم از حداکثر توان و نفرات استفاده کنیم، ادامه داد: در بازی فردا چون دربی است کار سخت تر می شود و این مسابقه یک بازی سخت دیگر برای ما است که شرایط خاص خود را دارد و بدون شک حضور پرتعداد هواداران برای ما مهم خواهد بود.

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز با اشاره به اینکه بازی فردا یک امتحان برای تمام زحماتی است که تاکنون کشیده ایم، گفت: البته اگر نتیجه موردنظر را هم نگیریم لیگ تمام نمی شود و هنوز فرصت باقی است.

وی سپس با اشاره به اینکه از روز اولی که اینجا آمده ام هیچ قولی به کسی نداده ام، افزود: تنها قولی که دادم این بود که می خواهم در تمام جوانب حرفه ای باشم.

اولیویه‌را با تاکید بر اینکه اگر انتقادی هم می کنم هدفم کمک کردن و بهتر کردن وضعیت تیم است، اظهار داشت: تراکتورسازی تیم بزرگی دارد که هواداران زیادی برای دیدن بازی هایش به ورزشگاه می آیند پس بازی این تیم بهترین باشد و زیرساخت هایش آماده و تعداد بازیکن هایش به اندازه باشد.