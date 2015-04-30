سامانه آبرسانی و مخزن ۱۵ هزار مترمکعبی شیراز به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز پنجشنبه همزمان با سفر استانی هیئت وزیران به فارس، سامانه آب‌رساني و مخزن شهيد چمران شيراز و اصلاح و توسعه بخشی از شبكه آب و فاضلاب شیراز با حضور حمید چیت‌چیان وزیر نیرو به بهره‌برداری رسید.

سامانه آب‌رساني و مخزن شهيد چمران شيراز و ۱۲۰ كيلومتر اصلاح و توسعه شبكه آب و فاضلاب شیراز با اعتباري افزون‌بر ۲۹۲ ميليارد ريال اجرا شده است.

ساخت و تجهیز مخزن دوقلوی بتنی ۱۵ هزار مترمکعبی چمران، احداث ۳۷۰۰ متر خطوط انتقال به قطرهای ۳۰۰، ۴۰۰ و ۶۰۰ میلی‌متر، حفر و تجهیز هفت حلقه چاه (با ظرفیت آب‌دهی ۲۰۰ لیتر در ثانیه) درمجموع با اعتبار ۱۲۶ میلیارد ریال از محل اعتبار ملی، استانی و جاری از دیگر پروژه‌هایی است که در جریان سفر استانی هیات وزیران به استان فارس به بهره‌برداری رسید.

همچنین بهره‌برداری از خط و پست ۶۶ کیلوولت دهرم در استان فارس از دیگر اقدامات صورت گرفته است.پست ۶۶ کیلوولت به ۲۰ کیلوولت دهرم شامل یک دستگاه ترانس ۲۵ مگاولت آمپر با یک فیدر ورودی ۶۶ کیلوولت و پنج فیدر خروجی ۲۰ کیلوولت است.

این پست با هزینه‌ای افزون‌بر ۲۵ میلیارد ریال ساخته شده است.همچنین خط انتقال دومداره ۶۶ کیلوولت فیروزآباد به دهرم نیز که به طول ۵۰ کیلومتر ساخته شده با حضور وزیر نیرو به بهره‌برداری رسید.برای احداث این خط نیز ۱۲۵ میلیارد ریال هزینه شده است.

هدف از اجرای این طرح‌ها افزایش پایداری شبکه، افزایش ظرفیت جهت انتقال برق و تامین نیاز مشترکان منطقه و پاسخ‌گویی به تقاضاهای جدید است.

