گشت زنی ناوگروه نیروی دریایی در ورودی باب المندب

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش در حاشیه مراسم بزرگداشت روز معلم در دانشگاه عالی دفاع ملی در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور ناوگروه نیروی دریایی در خلیج عدن اظهار کرد: امروز سی و چهارمین ناوگروه ما در خلیج عدن بسر می برد یعنی به طور مستمر ما برای تامین امنیت خطوط کشتیرانی و نفتکش در باب المندب، خلیج عدن و دریای سرخ حضور داریم.

وی افزود: در بعضی موارد نیز در غرب هندوستان یعنی در تنگنه مالاکا نیز حضور داشته ایم اما اینکه می گویند اخیرا به نیروی دریایی ارتش تذکر داده اند و ناوهای نیروی دریایی منطقه ترک کرده اند صحت ندارد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش تاکید کرد: امروز صبح ناوگروه نیروی دریایی یعنی ناوشکن البرز و بوشهر در ورودی باب المندب در حال گشت زنی بودند و مطابق قوانین بین المللی وارد آبهای هیچ کشوری نیز نخواهند شد و در مسیری که قانون مشخص کرده است امنیت را برای کشتی های تجاری جمهوری اسلامی و حتی برخی دیگر از کشورها تامین می کنند و به گشت زنی می پردازند.

سیاری با بیان اینکه امروز سی و چهارمین ناوگروه ما در منطقه باب المندب حضور دارد خاطرنشان کرد: طول ماموریت این ناوگروه تا اول تیرماه است و سپس ناوگروه سی و پنجم به منطقه اعزام می شود زیرا ما نمی توانیم منافعی که در آنجا داریم را رها کنیم زیرا امنیت کشتی های ما در آن منطقه برایمان مهم است.

وی افزود: منافع ما حفظ خطوط اقتصادی ایران و برقراری امنیت برای کشتی های تجاری و نفتکش هایمان است و نمی توانیم اجازه بدهیم دزدان دریایی کشتی های ما را بگیرند.