ایجاد ۱۰ هزار و ۸۵ شغل در همدان/راه اندازی۱۱۶۷ کارگاه درسال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عسگری ظهر پنجشنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان همدان با بیان اینکه دو نوع بیمه شده در سازمان تامین اجتماعی تعریف می شود، اظهار داشت: یکنوع بیمه در تامین اجتماعی بیمه شده اجباری که از سوی کارفرما و دیگری بیمه شده اختیاری و یا مشاغل آزاد است که خود فرد حق بیمه را پرداخت می کند.

وی با بیان اینکه هر فردی در سازمان تامین اجتماعی دارای یک شماره بیمه اختصاصی است، افزود: بیمه شده جدیدی که برای نخستین بار بیمه می شود شماره بیمه جدید دریافت می کند.

مدیر کل تامین اجتماعی استان همدان در ادامه سخنانش با بیان اینکه در سال گذشته ۱۱ شعبه اصلی سازمان تامین اجتماعی در استان همدان فعال بوده است، گفت: ۱۱ شعبه اقماری و سه کارگزاری بیمه تامین اجتماعی نیز در استان همدان فعالیت می کنند.

عسگری ابراز داشت: سال گذشته ۱۰ هزار و ۸۵ نفر بیمه شده جدید در استان همدان زیر پوشش بیمه قرار گفتند و این افراد برای نخستین بار حق بیمه پرداخت کردند.

وی با اشاره به اینکه پنج هزار و ۱۰۵ نفر نیز از طریق مشاغل آزاد در استان همدان بیمه شدند، عنوان داشت: مشاغل آزاد شامل کارگران ساختمانی و اصناف و غیره هستند که خود فرد حق بیمه را پرداخت می کند.

اوایل سال گذشته دو هزار و ۳۰۰ بیمه بیکاری از سوی تامین اجتماعی استان به بیکاران پرداخت می شد مدیر کل تامین اجتماعی استان همدان از ایجاد ۱۰ هزار و ۸۵ شغل جدید در سال گذشته در استان همدان خبر داد و بیان کرد: اوایل سال گذشته دو هزار و ۳۰۰ بیمه بیکاری از سوی تامین اجتماعی استان به بیکاران پرداخت می شد که این عدد در پایان سال به دو هزار و ۵۰ نفر کاهش یافت.

محمد عسگری با اشاره به اینکه بیمه بیکاری ۷۲۱ نفر در استان همدان قطع شده است، افزود: قطع بیمه بیکاری این ۷۲۱ نفر موجب صرفه جویی ۵۵ میلیارد ریالی در تامین اجتماعی استان همدان شد.

وی در خصوص کارگاه های ایجاد شده در سال گذشته، گفت: سال گذشته هزار و ۱۶۷ کارگاه جدید بدون هیچ سابقه ای در استان همدان ایجاد شد و همه کارگاه ها شماره کارگاه دریافت کردند.

مدیر کل تامین اجتماعی استان همدان بیان داشت: از تعداد هزار و ۱۶۷ کارگاه ایجاد شده در سال گذشته در استان همدان هزار و هشت کارگاه دارای کارگر زیر پنج نفر و ۱۵۹ کارگاه دارای کارگر بالای پنج نفر هستند.

عسگری ابراز داشت: آمار همه کارگاه های جدید به همراه اسامی بیمه شدگان در اداره تامین اجتماعی استان وجود دارد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان نیز در این جلسه با بیان اینکه آمار بیکاری در استان همدان در فصل بهار سال گذشته هفت و هشت دهم درصد بود، عنوان داشت: آمار بیکاری استان در فصل تابستان سال گذشته شش و هفت دهم درصد و در پاییز شش و چهار دهم درصد گزارش شده است.

سال گذشته ۳۵۳ فقره طرح مشاغل خانگی با هزار و ۸۳۲ نفر نیرو در استان همدان ایجاد شد مسعود اقلامی در ادامه سخنانش با بیان اینکه در مجموع هزار و ۱۴۷ میلیارد تومان پرداخت تسهیلات بانک ها در استان همدان و در حوزه طرح های اشتغالزا بوده است، بیان کرد: سال گذشته ۳۵۳ فقره طرح مشاغل خانگی با هزار و ۸۳۲ نفر نیرو در استان همدان ایجاد شده است.

وی در خصوص معوقات بانکی نیز ابراز داشت: با پیگیری های انجام شده تا کنون ۱۷۰ طرح دارای بدهی معوقه قسط بندی، ۶۰ طرح به مبلغ ۱۰۴ میلیارد تومان به بانک ها معرفی و ۲۳ طرح از تسهیلات بانکی استفاده کردند و ۳۷ طرح هم در حال پیگیری است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان با بیان اینکه ۳۲۶ طرح نیز با اعتبار ۸۶۶ میلیارد تومان از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در سال گذشته تسهیلات دریافت کردند، عنوان کرد: ۱۰۰ طرح به میزان ۱۱۷ میلیارد تومان به بانک عامل و به صندوق توسعه ملی ارسال و ۹۵ طرح نیز با اعتبار ۱۱۳ میلیارد تومان مسدودی گرفتند.

اقلامی با اشاره به اینکه سال گذشته ۲۶ طرح ارزی در کارگروه اشتغال مصوب شد، بیان داشت: پنج طرح تا کنون عقد قرار داد شده است و ۹ طرح نیز اعتبار ۷۹۸ میلیون تومان در حال برررسی است.

وی ابراز داشت: تسهیلاتی به میزان ۳۰ میلیارد تومان از طریق کمیته امداد امام خمینی(ره) به چهار هزار و ۱۴۷ طرح پرداخت شده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان با بیان اینکه از طریق صندوق کارآفرینی در سال گذشته ۱۸ و چهار دهم میلیارد تومان به طرح های توسعه کار آفرینی پرداخت شده است، بیان داشت: سال گذشته برای ۲۳۸ هزار و ۵۴۳ طرح مشاغل خانگی مجوز صادر شده است