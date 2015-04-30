خطر طنزپردازی نسبت به دین در فضای مجازی جدی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی پیش از ظهر امروز در دیدار با رئیس و مدیران آموزش و پروش منطقه ۱۳ شهر تهران ضمن تبریک به مناسبت ولادت های ماه رجب، اظهار داشت: همه مردم به خصوص جامعه علمی کشور باید از این ولادت ها و مناسبت ها بهره مند شوند.

وی ادامه داد: آثار و دستاوردهای این مناسبت ها برای جامعه فرهیخته و علمی به مراتب بیشتر از مردم عادی خواهد بود.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) ابراز داشت: پیش از انقلاب در نظام آموزش و پرورش کشور مفهومی به نام تولید علم وجود نداشت، یا بسیار ضعیف بوده؛ اما با پیروزی انقلاب اسلامی و تأکیدات مقام معظم رهبری، این موضوع پررنگ و روز به روز تقویت شده است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تأکید بر خلاقیت دانش آموزان، خاطرنشان ساخت: معلم مهمترین و مؤثرترین شخصیتی است که می تواند ذهن دانش آموز را خلاق کند.

بخشنامه و آیین نامه خلاقیت بخش نیست

آیت الله فاضل لنکرانی با بیان این که با بخشنامه و آیین نامه نمی توان به ذهن انسان فعلیت و خلاقیت بخشید تصریح کرد: حقیقت تعلیم در خلاق نمودن ذهن متعلم است، چراکه فکر و اندیشه در رشد و پیشرفت دانش آموزان بسیار مهم است.

وی یکی از دغدغه های امروز جامعه را دینداری و عمل به آن در میان دانش آموزان عنوان کرد و گفت: امروز موجودیت دین با زمان گذشته بسیار متفاوت است، چراکه در گذشته دین در اموری ظاهری و ابتدایی مفهوم پیدا می کرد اما امروز به برکت نظام جمهوری اسلامی، دین تولد و رشد جدیدی پیدا کرده است.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) بیان داشت: پیش از انقلاب نیاز به تلاش برای تقویت مبانی معنوی دین از جمله تهذیب نفس و ... نبود، اما امروز در زمانی به سر می بریم که صدها مبنای جدید و روش در مسائل معنوی در دنیا خلق شده است.

این استاد حوزه اظهار داشت: اگر پیش از انقلاب از دعا تا حد محدودی استفاده می کردیم؛ امروز باید به آن بیش از گذشته بها داد، چراکه دعا و کلمات معصومین(ع) یکی از راه های مقابله با هجمه های دشمنان است.

آیت الله فاضل لنکرانی ادامه داد: امروز ما با عرفان هایی کاذب در جامعه روبرو هستیم که می توان با پررنگ کردن کلمات معصومین(ع) با آن مقابله کرد.

خطر طنزپردازی نسبت به دین

وی ابراز داشت: یکی از خطراتی که متأسفانه امروز در جامعه به ویژه در میان دانش آموزان رواج دارد، طنزهایی است که نسبت به دین در فضای مجازی بیان می شود که باید به آن توجه کرد.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با اشاره به وظایف معلمان و اساتید، خاطرنشان ساخت: گاهی برخی معلمان مطالبی را در کلاس ها مطرح می کنند که دانش آموز را فرسنگ ها از واقعیت دور می سازد که باید از آن پرهیز شود.

آیت الله فاضل لنکرانی در پایان تأکید کرد: ما امروز در مسائل اخلاقی با وضع مطلوبی در جامعه مواجه نیستیم که شما اساتید می توانید بسیار تأثیرگذار باشید.