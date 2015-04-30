شوراها در انتخاب شهرداران دقت کنند/ توسعه روستاهای مرزی در اولویت

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی سعادت ظهر پنجشنبه در جریان دیدار با اعضای شورای اسلامی آذربایجان غربی و شهر ارومیه با اعلام اینکه شوراهای اسلامی شهرها باید در انتخاب شهرداران دقت لازم و کافی را داشته باشند، افزود: نباید اعضای شورا بعد از انتخاب شهردار بدنبال مناقشه برای تغییر و تثبیت فرد انتخابی باشند.

وی با بیان اینکه تصویب طرحهای توسعه عمران شهری و جذب سرمایه گذاری و حمایت شهرداران باید توسط اعضای شوراها مورد توجه ویژه قرار گیرد، اظهار داشت: متاسفانه در برخی موارد شاهد بروز بحث و جدل در بین اعضا برای تعویض شهردار هستیم که قابل قبول نیست.

استاندار آذربایجان غربی خواستار حفظ روحیه اعتماد و همدلی، جلوگیری از درخواستهای غیرقانونی و ساخت و سازهای غیرمجاز توسط شهرداران و اعضای شورای شهر شد و اعلام کرد: باید نسبت به انتقادها از عملکرد مدیریت شهری سعه صدر داشته باشیم.

سعادت توسعه زیرساختها، بهبود شاخصهای توسعه انسانی، اشتغال جوانان و درآمد سرانه مردم را اوویتهای در دست پیگیری دولت در آذربایجان غربی دانست و عنوان کرد: در این راستا باید از همه ظرفیتهای مناطق آزاد و بازارچه های مرزی استفاده کرد.

وی با بیان اینکه مناطق آزاد اقتصادی و تجاری پایگاههای صادراتی و ارزآوری بوده که می توان با بهره گیری از همه ظرفیتهای آنها مشکل اشتغال و بیکاری جوانان را رفع کرد، گفت: هزار و ۳۰۰ روستای مرزی در استان وجود دارد که باید به فکر توسعه این روستاها باشیم.

استاندار آذربایجان غربی از ایجاد زمینه های پیوستن چالدران به حوزه منطقه آزاد اقتصادی و تجاری ماکو خبر داد داد و یادآور شد: قرار گرفتن این منطقه در موقعیت ویژه اقتصادی می تواند زمینه رفع بسیاری از مشکلات موجود در استان را فراهم کند.

سعادت از حل مشکل تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر در شهرک گلمان ارومیه خبر داد و با انتقاد از عقب ماندگی آذربایجان غربی در گازرسانی به روستاها، گفت: مدیریت پیشین ریسک پذیر نبوده و از امکانات بانکی برای توسعه گازرسانی به روستاها استفاده نکرد، ولی مدیریت جدید کارهای بزرگی را شروع وامیدواریم شاهد جبران عقب ماندگی موجود در روستاها باشیم.

وی با انتقاد از ادغام وزارت ورزش با سازمان ملی جوانان نیز افزود: نباید موضوع جوانان ساختار سیاسی پیدا کند و این ادغام توسط مجلس شورای اسلامی کار خوبی نبود.