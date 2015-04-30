عدم تخصیص اعتبارات طرح های عمرانی آسیب دیده زلزله ارسباران

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد عابدی بعداز ظهر پنج شنبه در ستاد مدیریت بحران شهرستان اهر با بیان اینکه باید مصوبات شورای مدیریت بحران اهر توسط دستگاه های مربوطه پیگیری شود، افزود: نیاز است در شهرستان اهر آموزش های لازم امداد و نجات در حوادث برای اعضای شورای مدیریت بحران و مردم داده شود و فرهنگ سازی هایی در این خصوص انجام شود.

وی سپس با تاکید بر اینکه یکی از نیازهای جدی شهرستان اهر احداث پایگاه امداد و نجات جاده ای در جاده اهر – تبریز است، ابراز داشت: این جاده یکی از پرتردد ترین جاده های استان است که متاسفانه در این جاده آمار تصادفات نیز بالاست و نیاز است پایگاه امداد و نجات در این جاده احداث شود تا باحضور سریعتر نیروهای امدادی از آمار کشته های تصادفات بکاهیم.

عابدی با اشاره به اینکه تاکنون برای تعدادی از واحدهای مسکونی خسارت دیده زلزله اهر در سال ۸۹ تسهیلات تکمیلی بانکی پرداخت شده است، گفت: باید پرداخت تسهیلات تکمیلی بانکی برای واحدهای مسکونی خسارت دیده شهری اهر با سرعت بیشتری تداوم یابد.

وی به آسیب دیدن ساختمان ادارات اوقاف و امور خیریه و فرهنگ و ارشاد اسلامی اهر نیز در جریان زلزله اشاره کرد و گفت: متاسفانه هنوز مطالبات ادارات خدمات رسان در جریان زلزله پرداخت نشده است.