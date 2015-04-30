حضور هنرمندان مطرح کشور برای آزادی زندانیان در قرچک

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز یوسف طاهری مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان شهرستان قرچک در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: انجمن حمایت از زندانیان قرچک تلاش دارد تا از همه ظرفیت ها برای آزادی زندانیان و کسانی که به صورت غیر عمد در زندان به سر می برند استفاده کند.

مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان قرچک افزود: انجمن زندانیان قرچک از زمان تشکیل تاکنون قدم های موثری را برای کمک به خانواده های زندانیان برداشته است و در سال جاری نیز با قوت به فعالیت های خود ادامه خواهد داد.

این مسئول گفت: مسابقه فوتسال تیم هنرمندان با تیم شهید منصوری و اعضای شورای شهر قرچک به همت انجمن حمایت از زندانیان قرچک و با هدف امور خیریه و کمک به زندانیان جرایم غیرعمد و خانواده این عزیزان در سالن شهدای هفتم تیر برگزار میشود.

وی افزود: این دیدار دوستانه با حمایت شهرداری و شورای اسلامی قرچک ،دادستان و اداره ورزش و جوانان در روز جمعه ۱۱ اردیبهشت به مناسبت گرامیداشت روز پدر و ولادت حضرت علی علیه السلام برگزار می شود.

وی تاکید کرد: این دیدار به صورت دو نیمه برگزار می شود که در نیمه نخست تیم شهید منصوری و در نیمه دوم نیز تیم فوتسال شورای شهر قرچک در برابر بازیکنان هنرمن قرار خواهند گرفت و کل در آمد این مسابقه به انجمن حمایت از زندانیان اختصاص خواهد داشت .

مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان شهرستان قرچک در خصوص عملکرد این نهاد گفت:این انجمن با پیگیری های دادستان شهرستان قرچک به منظورحمایت از خانواده زندانیانی که سرپرست آنها در زندان میباشد راه اندازی شده است تا با کمک خیرین و نهادهای مربوطه به خانواده های زندانیان کمک شود.

وی گفت:این انجمن ابتدا به دنبال فراهم کردن ازادی زندانیان غیرعمد از بند زندان است و در مرحله دوم به دنبال حمایت از خانواده زندانیان است تا اسیبهای حضور یکی از اعضای خانواده در زندان کاهش پیدا کند.

وی تاکید کرد: اعضای هیئت مدیره انجمن حمایت از زندانیان قرچک شامل دادستان عمومی و انقلاب قرچک، فرماندار شهرستان قرچک ، حجت موسوی شهردار قرچک ،علی بیات عضو شورای اسلامی ،حسن زمانی افشار رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران ،به همراه سه نفر که با حکم سازمان زندانها بعنوان معتمد معرفی شدند و یک نفر نیز از سازمان زندان تشکیل می شود.

وی پرداخت کمک هزینه به خانواده زندانیان در اختیار گذاشتن تسهیلات مالی کمک هزینه تحصیلی و خواروبار و تسهیل در ازادی زندانیان غیر عمد و مالی را مهمترین اقدامات انجمنت حمایت از زندانیان قرچک عنوان کرد.

به گزارش مهر در تیم فوتسال هنرمندان بازیکنانی همچون علی عبدالمالکی ،عارف لرستانی، مهدی صبایی، مسعود دینی، احسان خواجه امیری، امیرنوری، امید زندگانی، سید جواد هاشمی، حسام یاریار، هوتن جوادی حضور دارند.