تعامل سازنده ای بین اعضای شورای شهر تبریز وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام دبیری بعداز ظهر پنج شنبه در همایش روز نکوداشت شوراها که در تالار اندیشه سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تبریز در ائل گلی برگزار می شد، افزود: مردم سالاری دینی در شهر اولین ها تبریز به خوبی جاری است.

وی به برخی گروه بندی ها و جناح بازی ها در شورای شهر تبریز اشاره کرد و ادامه داد: امیدواریم در سال جدید این گروه بندی ها را بتوانیم جمع کنیم چراکه باید از فرصت خدمتگذاری به مردم در شورای شهر استفاده کنیم.

دبیری به همکاری و تعامل اعضای شورای شهر با شهرداری ابراز رضایت کرد و افزود: با اینکه کشور در رکود اقتصادی و تحریم قرار دارد ولی تحقق بودجه بالایی را در شورای شهر و شهرداری تبریز شاهد بودیم که این امر باعث افزایش رضایت مندی مردم از پروژه های اجرا شده تبریز شده است.

رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز سپس با اشاره به اینکه شوراها بدون همکاری مردم شهر نمی توانند موفق عمل کنند، گفت: در سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی باید بیش از پیش در جهت توسعه و آبادی تبریز و رفع مشکلات موجود تبریز همچون حاشیه نشینی گام برداریم.