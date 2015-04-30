۷۵ کلاس درس کشور تنها یک دانش آموز دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دیمه ور بعداز ظهر پنج شنبه در مراسم نمادین تجهیز مدارس چند پایه استان به کتابخانه در تبریز با بیان اینکه بیش از یک هزار و ۲۰۰ مدرسه چند پایه روستایی آذربایجان شرقی به کتابخانه کلاسی مجهز شدند، افزود: ۱۵ درصد مدارس روستایی کم برخوردار کشور از کتاب بهره مند می شوند.

وی با اشاره به اینکه بیش از هفت میلیون دانش آموز در مقطع ابتدایی در کشور تحصیل می کنند، ادامه داد: از این تعداد ۷۰۰ هزار نفر در ۵۲ مدرسه چند پایه تحصیل می کنند.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش همچنین با بیان اینکه ۱۶ میلیارد ریال اعتبار برای خرید کتاب از نمایشگاه کتاب تهران توسط این وزراتخانه تخصیص یافت، ابراز داشت: این کتاب ها بعد از خریداری به مدارس کم برخوردار ۱۲ استان کشور هدیه خواهد شد.

دیمه ور با تاکید بر ضرورت تجهیز کتابخانه های مدارس گفت: سرانه مطالعه در کشور مطلوب نبوده و باید مهارت مطالعه را در بین دانش آموزان ابتدایی تقویت کنیم.

وی با تاکید بر اینکه مبارزه با بی سوادی اولویت امسال این وزارتخانه است، گفت: ۷۵ کلاس درس در کشور با یک دانش آموز وجود دارد.