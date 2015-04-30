اهتمام شوراهای اسلامی شهری و روستایی در افزایش سرمایه گذاری

به گزارش خبرنگارمهر، حسن سعدالدین عصر پنجشنبه در گردهمایی شوراهای اسلامی شهر و روستا به مناسبت سالروز تاسیس شوراها ی اسلامی به فرمان بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره ) در محل سالن اجتماعات فرمانداری سمنان با تبریک ۹ اردیبهشت ماه سالروز تاسیس شوراها گفت: بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اداره کشور در تمام سطوح با اتکا به آرای مردم است و تدبیر امام راحل از تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا بسترسازی مناسب برای واگذاری وحل مشکلات جامعه با اتکا به مدیریت مردمی بوده است که تجربه نشان داده عملکرد شوراها مثبت و مورد رضایت مردم است.

سعدالدین در ادامه با اشاره به گذشت چهاردوره مدیریت شوراها تصریح کرد: نهادينه شدن فرهنگ شورايي در جامعه دارای آثار و برکات زیادی برای مردم بوده و رفع مشکلات آنان و مدیریت شهرها و روستاها داشته است.

وی در خصوص پیش بینی نزدیک به ۱۹۰ میلیارد تومانی بودجه شهرداری سمنان در سال ۹۴ که ۷۰درصد از آن به بخش عمرانی اختصاص داده شده گفت: تحقق این امر رونق شهری را به همراه خواهد داشت.

فراهم شدن بستر روند توسعه ای سمنان با کم کردن عوارض و انجام پروژه های مشارکتی

فرماندار شهرستان سمنان با تشکر از شورای شهر و شهرداری در پیش بینی رفع موانع سرمایه گذاری در بخش ساخت و ساز در بوجه ۹۴ گفت: کم کردن عوارض و انجام پروژه های مشارکتی بخش خصوصی با شهرداری بستر و روند توسعه شهرستان سمنان رافراهم می کند .

وی با اشاره به برگزاری۹۷ جلسه شورای شهر با ۴۶۷ مصوبه و برگزاری ۳۰ جلسه کمیته انطباق در فرمانداری در بررسی این مصوبات گفت: ۱۲ درصد مصوبات با تعامل و همکاری شورا با بررسی مجدد و تغییر و اصلاحات لازم صورت گرفت و در سال ۹۳ هیچ پرونده ای به شورای حل اختلاف استان ارسال نشده است .

سعدالدین بودجه امسال شهرداری را در مسیر سیاست های کلان دولت در بخش کاهش تورم و رونق اقتصادی و جذب سرمایه کذاران دانست و گفت: بخش عمده ای از مشکلات ساخت و ساز سمنان مرتفع خواهد شد پیگیر اتمام پروژه های نیمه تمام از سنوات قبل در شهر تعریف پروژه های جدید با اولویت نیازهای شهروندان و ارائه خدمات شهردرای به شهروندان در قالب دولت الکترونیک و کاهش مراجعات مردم به شهرداری از درخواست های فرماندار سمنان از شورای شهر سمنان بود.

خدمت خالصانه در شوراها عنایتی از سوی خداوند به برکت نظام جمهوری اسلامی

فرماندار شهرستان سمنان عواملی همچون توسعه و اشتغال روستایی، تامین آب شرب روستاهای شرق سمنان، واگذاری زمین و تسهیل در ساخت ساز ها را در روستاها مهم برشمرد و از اعضای شوراهای روستایی خواست با برنامه ریزی مدون برای این موارد اهتمام ویژه ای ورزند تا بتوان روستاهای سمنان را به مراکز جمعیتی تبدیل کنند.

سعدالدین با اشاره به جایگاه شوراهای روستایی در بستر سازی توسعه روستاها گفت: باید جاذبه سرمایه گذاری در روستاها با ارائه پتانسیل های موجود در روستاها توسط شوراهای روستایی فراهم شود.

وی خدمت خالصانه در شوراهای شهر و روستاها را عنایتی از سوی خدا به این افراد دانست که به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی فراهم شده است.

سعدالدین توجه دولت تدبیر و امید به روستاها را از برنامه های مهم دولت در توسعه روستاها و فراهم شدن زمینه اشتغال و تولید دانست که طرح های آن در دست اجراست.

شورا برای ایجاد اعتماد مردمی وعده های خارج از توان انجام به مردم ندهد

در ادامه جلسه مدیرکل شهری و شوراهای استانداری نیز با تبریک فرا رسیدن روز شوراهای اسلامی گفت: جایگاه والای شوراها در تصیم سازی در رفع مشکلات مردم شهرها و روستاها مرهون تلاش اعضای این شوراها و تعامل به دستگاههای اجرایی در مسیر اجرای قوانیین و مقررات بوده و از اعضای شوراها خواست با تعامل و همدلی بیشتر در مسیر پیشرفت و توسعه گام بردارند.

حسینی با اشاره به اینکه شوراها مظهر حاکمیت مردم در حومت دینی هستندگفت: ندادن وعده های اجرایی و خارج از توان شوراهها عاملی در ایجاد اعتماد مردمی و حفظ جایگاههای شوراهها در بین مردم و مدیران است.

وی گفت: تدوین مصوبات بر اساس قوانین و مقررات ضمن ترویج قانونگرایی تضمین کننده حرکت صحیح توسعه در شهر هااست .

تامین اشتغال در روستاها عامل مهم کاهش مهاجرت و توسعه روستایی است

مدیرکل روستایی و شوراهها نیز در این جلسه با تقدیر از تلاش شورهاو دهیاران در روستاها گفت: با توجه به تامین زیرساخت های مورد نیاز در روستاهها دولت تدبیر و امید با بررسی کارشناسی و یقین در تامین اشتغال در روستاها به عنوان عامل مهم در کاهش مهاجرت در روستاهها و توسعه روستایی از تصویب و ابلاغ طرح مشارکت مردم روستاها در اجرای طرح حای تولیدی است.

طاهریان گفت: روستاهای که طرح تولیدی با مشارت ۲۰۰ سرپرست خانوار ارائه دهند از تسهیلات اشتغالزایی با سود سه درصد بهرمند شده و روستاهای کمتر از ۲۰۰ سرپرست خانوار نیز در طرح های غیر مشارکتی با تسهیلات سود ۱۰ درصد میتوانند شرکت کنند.

وی با اشاره با تخصیص ۱۵۰ میلیارد ریال به دهیاری های بروستاهای شهرستان سمنان گفت: همدلی شوراها با دهیاران رضایت مردمی و ارتقای خدمات به روستائیان را به همراه داشته است

در این جلسه نمایندگان شورای اسلامی شهر و بخش مرکزی و شورای اسلامی شهرستان بخشی از مشکلات و موارد موجود را مطرح و در پایان اعضای شوراهای اسلامی شهر سمنان و روستاهای شهرستان نیز و دهیاران نقطه نظرات و مشکلات خود را مطرح که مسئولان در این خصوص پاسخگو بودند.