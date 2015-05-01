به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدصادق صالحی منش شامگاه پنجشنبه در جشنواره تجلیل از قهرمانان برون مرزی ورزش قم که در تالار معصومیه فرمانداری قم برگزار شد اظهار داشت: ورزشکاران مرد و زن قمی در میادین بین المللی برای استان قم افتخار آفرین هستند و حضور این جوانان برومند در شهر کریمه اهل بیت سبب افتخار مردم قم است.

وی افزود: در بخش فضاهای ورزشی کمبودهایی هست که امیدواریم وزارت ورزش و جوانان نگاه ویژه به این مشکلات و کاستی‌ها داشته باشد و این کمبود‌ها مورد توجه وزارت ورزش قرار گیرد.

استاندار قم گفت: با توجه به اینکه مدیر کل ورزش و جوانان استان قم از نیاز ورزشکاران مدال آور قم به حل مسئله شغل و مسکن سخن گفتند، ریاست مجلس شورای اسلامی دستور دادند که شرایط برای تامین زمین احداث مسکن ورزشکاران فراهم شود.

حجت الاسلام صالحی منش بیان داشت: استانداری قم همواره اهتمام ویژه‌ای به امر ورزش داشته و در فعالیت‌های مرتبط با حوزه ورزش همگانی و قهرمانی مشارکت کرده است.

وی عنوان کرد: امیدواریم زمینه برای نفوذ هر چه بیشتر ورزش در میان عموم مردم در هر سن و سالی فراهم شود و جوانان قمی بیش از گذشته به سوی ورزش جذب شوند تا سلامت جسمی و روانی جامعه تامین شود.

استاندار قم خاطرنشان کرد: ورزشکاران ما باید الگو و منش پهلوانی و اخلاص اسلامی در میادین ورزشی را سرلوحه کار خود قرار دهند و ورزشکاران بانوی ما نیز با حفظ حجاب همواره الگویی برای سایر ورزشکاران بانوی کشور بوده‌اند.