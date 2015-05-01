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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۰:۳۱

استاندار قم:

زمین مورد نیاز برای مسکن ورزشکاران قم تامین می‌شود

زمین مورد نیاز برای مسکن ورزشکاران قم تامین می‌شود

قم - استاندار قم از تامین زمین مورد نیاز برای مسکن ورزشکاران با دستور رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدصادق صالحی منش شامگاه پنجشنبه در جشنواره تجلیل از قهرمانان برون مرزی ورزش قم که در تالار معصومیه فرمانداری قم برگزار شد اظهار داشت: ورزشکاران مرد و زن قمی در میادین بین المللی برای استان قم افتخار آفرین هستند و حضور این جوانان برومند در شهر کریمه اهل بیت سبب افتخار مردم قم است.

وی افزود: در بخش فضاهای ورزشی کمبودهایی هست که امیدواریم وزارت ورزش و جوانان نگاه ویژه به این مشکلات و کاستی‌ها داشته باشد و این کمبود‌ها مورد توجه وزارت ورزش قرار گیرد.

استاندار قم گفت: با توجه به اینکه مدیر کل ورزش و جوانان استان قم از نیاز ورزشکاران مدال آور قم به حل مسئله شغل و مسکن سخن گفتند، ریاست مجلس شورای اسلامی دستور دادند که شرایط برای تامین زمین احداث مسکن ورزشکاران فراهم شود.

حجت الاسلام صالحی منش بیان داشت: استانداری قم همواره اهتمام ویژه‌ای به امر ورزش داشته و در فعالیت‌های مرتبط با حوزه ورزش همگانی و قهرمانی مشارکت کرده است.

وی عنوان کرد: امیدواریم زمینه برای نفوذ هر چه بیشتر ورزش در میان عموم مردم در هر سن و سالی فراهم شود و جوانان قمی بیش از گذشته به سوی ورزش جذب شوند تا سلامت جسمی و روانی جامعه تامین شود.

استاندار قم خاطرنشان کرد: ورزشکاران ما باید الگو و منش پهلوانی و اخلاص اسلامی در میادین ورزشی را سرلوحه کار خود قرار دهند و ورزشکاران بانوی ما نیز با حفظ حجاب همواره الگویی برای سایر ورزشکاران بانوی کشور بوده‌اند.

کد مطلب 2565854

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