افزایش ورود قطارگردشگران خارج/شهر گردشگری در هرمزگان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر صبح جمعه در آیین گرامیداشت روز ملی خلیج فارس بیان داشت: جمهوری اسلامی ایران با قدرت تمام و با کمک کشورهای همسایه امنیت خلیج فارس را تامین می کند و در این راه نیازی به حضور بیگانگان ندارد.

وی ادامه داد: خلیج فارس از گذشته های دور مورد هجوم بیگانگان بوده اما ایران و جوانان برومند آن همواره به عنوان قوی ترین کشور منطقه با حفظ حاکمیت بر این آبراه حیاتی، پیوسته برای آرامش خلیج فارس تلاش کرده اند.

به گفته سلطانی فر، ایران در خلیج فارس از جهات مختلف با همسایگان مرزی همکاری های مشترک دارد که حوزه محیط زیست، مخازن عظیم نفت و گاز و گردشگری از مهمترین آنهاست.

وی با اشاره به سه هزار کیلومتر نوار ساحلی در جنوب کشور، گفت: متاسفانه از این فضای مناسب تاکنون بهره لازم را نبرده ایم اما متولیان حوزه گردشگری کشور در دولت تدبیر و امید هشت منطقه در نوار ساحلی جنوب کشور از جمله سه نقطه در استان هرمزگان را برای ایجاد هشت شهر گردشگری شناسایی کرده اند.

به گفته او، ایران در بخش گردشگری، فرهنگی، تاریخی، مذهبی، زیارتی و گردشگری درمانی دارای موقعیت های ویژه است که با تلاش و همت بالا می توان سهم درآمدهای حوزه گردشگری خودمان را به استانداردهای جهانی و کشورهای پیشرفته جهان برسانیم.

وی عنوان کرد: ورود قطار گردشگری به ایران براساس سیاست های دولت تدبیر و امید نیز از دیگر محورهای سخنان سلطانی فر در این همایش بود و اظهار امیدواری کرد که تعداد قطارهای گردشگری اروپا به ایران تا پایان سال جاری از چهار مورد سال 93 به 15 تا 20 سفر در سال 94 افزایش یابد.

سلطانی فر در ادامه یادآور شد: بخش گردشگری کشور امروز از رکود اقتصادی بیرون آمده و به مرحله رشد و شکوفایی نزدیک شده است و 950 پروژه بخش گردشگری کشور با 230 هزار میلیارد ریال سرمایه بخش خصوصی، نشان از آینده روشن و درخشان این حوزه دارد.

وی در پایان از قشم به عنوان یک منطقه مهم گردشگری نام برد و سرمایه گذاری در این جزیره را از اولویت های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برشمرد و گفت: سرمایه گذاران حوزه گردشگری در قشم را از طریق تسهیلات بانکی ارزان قیمت صندوق توسعه ملی، حمایت می کنیم.

آئین گرامیداشت روز ملی خلیج فارس با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، امامان جمعه قشم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد، تنی چند از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فرماندار این شهرستان و دیگر مقامات استانی و شهرستانی در بندر تاریخی لافت برگزار شد.