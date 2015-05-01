دقت در مصرف منابع آبی در اولویت باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط‌عمومی فرمانداری شهرستان زنجان، مجید فرخی، اولویت اول کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان را تولید، فرآوری و عرضه محصولات غذایی دانست و اظهار کرد: با تلاش‌‌های انجام شده امیدواریم امسال بتوانیم مشکل آب‌شرب شهر ارمغانخانه و روستای مشکین را تا قبل از فرا رسیدن فصل گرما حل و فصل کنیم.

وی با اشاره به تامین مالی پروژه تامین آب این شهر، افزود: ۲۳ میلیارد ریال اعتبار از سوی فرمانداری به شرکت آب و فاضلاب روستایی جهت عملیات پروژه اختصاص یافته که با انتخاب پیمانکار مراحل اجرای پروژه آغاز شده و اگر تخصیص هم مناسب باشد این موضوع عملیاتی خواهد شد و تاکنون پروژه از پیشرفت مناسبی هم برخوردار بوده است.

این مسوول به روستاهای فاقد لوله‌کشی اشار و عنوان کرد: مسوولیت پاسخ‌گو بودن در مورد مطلوبیت یا عدم مطلوبیت کلرزنی آب در مراکز روستایی تحت پوشش و غیر تحت پوشش بر عهده آب و فاضلاب روستایی است.

فرخی، مصرف کود شیمیایی را در حال کاهش دانست و اظهار کرد: وجود نیترات در آب برخی روستاها توسط اکیپ مشترکی شامل مرکز بهداشت و شرکت آب و فاضلاب روستایی پیگیری و دلایل آن تا جلسه بعدی ارائه شود. این پیگیری‌ها شامل پیگیری علت پیدایش نیترات خواهد بود که در گام اول برای انجام این کار می‌توان از دانشگاه‌ها هم کمک گرفت و گام دوم پیگیری و تلاش برای کاهش وجود نیترات است.

فرماندار زنجان، ساماندهی عرضه محصولات کشاورزی را ازدیگر اولویت‌های شهرستان عنوان کرد و افزود: در سال گذشته توزیع سبزی‌هایی که با آب‌های سالم آبیاری شده بود را در سطح ۱۵۰ فروشگاه ساماندهی کردیم که امسال نیز این امر ادامه خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه اقدامات و برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده کارگروه در جهت عدم اجازه تولید سبزی با آب‌های آلوده است، خاطرنشان کرد: از زمستان سال گذشته بررسی‌های در زمینه شناسایی افراد متخلف صورت گرفته و اخطارهای لازم نیز داده شده است.

فرخی به آزمایش مداوم چاه‌های مورد استفاده در آبیاری سبزی‌کاری‌ها اشاره و عنوان کرد: از افراد سبزی‌کار توسط جهادکشاورزی تعهد گرفته شده که از آب‌های آلوده استفاده نکنند و در صورت عدم رعایت به مراکز قضایی برای تخریب مزرعه معرفی می‌شوند.

وی با اشاره به فاضلاب‌هایی که به رودخانه زنجانرود وارد می‌شود، عنوان کرد: لازم است مطالعه جمع‌آوری و استحصال آب و فاضلاب که به زنجانرود وارد می‌شود انجام شود و در این زمینه اعتبارات لازم تامین خواهد شد.

رئیس مرکز بهداشت زنجان نیز در این جلسه با اشاره به برخی مشکلات در سطح تعداد محدودی روستا در زمینه آب، افزود: از مجموع ۱۳۲ روستایی که در زنجان قرار دارد، حدود ۱۴ روستا مشکلاتی در زمینه کلرزنی آب دارند.

محمود حریری ضمن اشاره به ۸۵۷ مورد نمونه‌برداری انجام شده از آب مصرفی روستاهای شهرستان، گفت: آب مصرفی اکثریت روستاها در سطح مطلوبی قرار دارد.

وی وجود فاضلاب‌ها در کنار مزارع سبزی‌کاری را علاوه بر ایجاد منظره نامطلوب از عوامل تاثیرگذار بر سلامت شهروندان دانست.

رئیس مرکز بهداشت زنجان در ادامه به هفته سلامت اشاره و عنوان کرد: این هفته با شعار «ایمنی غذا از مزرعه تا سفره» نام‌گذاری شده و باید در سلامت جامعه به سلامت مواد غذایی در مراحل تهیه و توزیع توجه شود.